Lo Zambia vieta la caccia ai leoni

Lo Zambia ha deciso di vietare la caccia di leoni e grossi felini come forma di attività sportiva perché ritiene che il turismo sia più vantaggioso dal punto di vista economico. Non proprio una scelta etica, dunque, ma che quantomeno ha spinto la ministra dell'Ambiente Sylvia Masebo a prendere una decisione che porta il paese africano sullo stesso piano di vicini quali Kenya, che ha vietato la caccia già da una decina di anni, e Botswana la cui legge contro la caccia sportiva entrerà in vigore a partire dal 2014. "I turisti vengono in Zambia per vedere i leoni, perderli significa uccidere la nostra industria turistica - ha affermato Masebo - Perché dovremmo perdere il nostro habitat per tre milioni di dollari all'anno?", una cifra non sufficiente per continuare a decimare la fauna selvatica visto che il profitto prodotto dai visitatori che decidono di andare in Zambia per turismo è molto più alto. La popolazione di leopardi in Zambia non è nota, ma il numero di leoni non dovrebbe superare i 4.500, mentre in tutto il continente africano le stime dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (Iucn), che li ha inseriti nel gruppo "Big 5", variano da 15mila a 30mila. Gli altri grandi animali a rischio a causa del bracconaggio e dell'aumento della domanda di avorio in diversi stati asiatici sono gli elefanti e i rinoceronti.