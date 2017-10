Come dimagrire mangiando: 10 cibi dimagranti termogenici

Quando i morsi della fame si fanno sentire, fuori pasto, è più facile ricorrere al pacchetto di patatine, ai biscotti, agli snack o al pezzetto di cioccolato piuttosto che a questi dieci cibi. Gli alimenti a calorie negative, invece, dovrebbero essere la scelta giusta per gli spuntini, perché consentono di non accumulare peso, anzi di perderlo, poiché mangiandoli l’organismo brucia più calorie di quelle che introduce. Li ha identificati, come riporta il Daily Mail, la nutrizionista Daisy Connor precisando però che l'idea di una dieta completamente a base di cibi a calorie negative è potenzialmente dannosa, poiché “concentrandosi esclusivamente su cibi a basso contenuto calorico come un mezzo per dimagrire si può incorrere nella carenza di grassi e proteine, vitali per la salute”. Ma i benefici apportati da questi dieci alimenti all'interno di un regime dietetico non sono da poco: si tratta di cibi a basso contenuto calorico e ad alto contenuto di nutrienti e principi attivi.

“La presenza di fibre rallenta il rilascio di energia. I composti termogenici giocano un ruolo importante nella perdita di peso; la termogenesi si ha quando il corpo utilizza i grassi immagazzinati come fonte di energia, creando calore. Per questo motivo, la prossima volta che avrete voglia di prendere un biscotto o una patatina, provate invece a sgranocchiare del sedano, del cavolfiore crudo o una mela”.

Ecco i dieci cibi per dimagrire mangiando:

1. Cetrioli

2. Asparagi

3. Cavolfiore

4. Sedano

5. Carni magre

7. Papaya

8. Peperoncino

9. Mele

10. Caffè