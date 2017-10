10 cose che sono intelligenti e non pensavi potessero diventarlo

Il piccolo cervello è un processore che legge dati da sensori e si connette in rete. Lo stanno mettendo nei più disparati oggetti. Aziende e produttori stanno cimentandosi nella realizzazione di sistemi di cose intelligenti. Con molti vantaggi. Uno è proprio verde: oltre a migliorare la qualità della vita e a toglierci pensieri e preoccupazioni, molto spesso le applicazioni sono pensate per ridurre i consumi, gli sprechi, dunque far del bene all’ambiente.

Il termostato di casa intelligente

L’automobile intelligente

Il frigorifero intelligente

Il semaforo intelligente

Il televisore intelligente

Il forno intelligente

Il contatore della luce intelligente

Le scarpe intelligenti

Il corriere dei pacchi intelligente

La radiolina intelligente