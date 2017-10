Tra originalità e sostenibilità, i luoghi del Fuorisalone da visitare

Esposizione che promuove il design sostenibile attraverso una selezione delle esposizioni organizzate alla fiera Habitare a Helsinki, in Finlandia, negli anni tra il 2009 e il 2013. In mostra anche progetti realizzati in Upm Grada®, un nuovo materiale ecologico, in legno termoformabile.

Conlegno, in collaborazione con Be-eco for sustainable construction, crea la prima linea di arredamento sostenibile, low cost e fai-da-te. Pallet e imballaggi in legno vengono riutilizzati diventando così i protagonisti di una “rivoluzione verde” e di un nuovo concept di design sostenibile. In anteprima al Fuorisalone, Conlegno presenta i primi prototipi in un’esposizione dedicata a tutti gli amanti del design ecosostenibile e a coloro che vogliono confrontarsi con un nuovo concept di arredamento, creativo ed ecofriendly.

Dove: Showroom in via Tortona 34

Quando: dal 7 al 13 aprile