Ville, palazzi, castelli. Un patrimonio culturale immenso che raccoglie i fasti e la memoria del nostro Paese. Il FAI (Fondo Ambiente Italiano) fin dal 1975, tenta di salvare le bellezze d'Italia, Paese che conta il maggior numero di beni riconosciuti dall'Unesco. Impossibile elencarli tutti, più semplice visitarne alcuni. Ecco allora un elenco di ville e castelli restaurati e aperti al pubblico. Con la mappa per raggiungerli.

Via De Rege Thesauro 5, Manta (Cn). Una vera e propria fortezza medievale conosciuta in tutta Europa per i suoi affreschi tardogotici, che ne decorano le sale. Il castello gode di una vista magnifica, sovrastata dal massiccio del Monviso. Il castello è conosciuto anche per le innumerevoli leggende che aleggiano intorno, che parlano di fantasmi e di una fonte della giovinezza. Tutte le sale sono splendidamente affrescate e raccontano tutto lo sfarzo e la cura nei dettagli delle famiglie che qui hanno vissuto nei secoli.