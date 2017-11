1000 Legni Woods

1000 Legni Woods è un volume, nel quale si è voluto vivere - per immagini - una storia intorno al mondo del legno che non fosse un mero catalogo o un trattato scientifico, ma un agile libro, vivido anch?esso, da poter sfogliare guardando tutte le particolarità sconosciute che ogni specie legnosa raccoglie. Questo libro vive per i curiosi, gli esperti, gli amanti della natura, gli esteti attratti dal potere decorativo delle pitture del legno - chiamiamole involontarie - che nascono dai disegni modernissimi del tempo del legno. La catalogazione delle mille specie legnose, avviene in ordine alfabetico e comprende: il nome botanico, il nome locale, la zona di provenienza, gli usi e l?abbondanza o meno in natura. Il libro, unico nel suo genere, è stato stampato su carta FSC a basso impatto ambientale e rispetta le normative vigenti di carattere ambientale. A cura di: ufficio stampa Dindi editore