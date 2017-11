100 anni di SIGG, 100 borracce in mostra

Una borraccia a tiratura limitata di cui parte del ricavato sarà devoluto al progetto di riforestazione Impatto Zero di LifeGate, in vendita da mercoledì 13 febbraio presso negozio Outliving ? Via Agnello 8 ? Milano. E un team di roller girl distribuirà per le strade del centro flyers su temi ambientali. Guido Rosti - direttore del settore Ambiente ed Energia del Comune di Milano Enea Roveda - presidente LifeGate Radio Giuseppe Formica - direttore marketing LifeGate Radio Catherine Regan - International Sales Manager SIGG Andrea Künzi ? Presidente KÜNZI S.p.A. La mostra Dal 13 al 16 febbraio @ LIFEGATE CAFE? via della commenda 43 ? tel 02 5450765 SIGG SINONIMO DI COOLNESS SIGG in America, Germania e Inghilterra, per il suo appeal ?eco? e per la innegabile ?coolness? del design sta avendo grossi successi. Oltre che essere sano, è ?oggetto di culto? che ha testimonial spontanei come Madonna, Oprah Winsley, James Blunt SIGG SINONIMO DI ?COOL DESIGN? SIGG vuol dire individualità: tanti disegni unici, creativi e soprattutto individuali che si adattano sempre ad ogni tuo stato d?animo. 144 sono al momento le versioni diverse che ha prodotto SIGG per ogni tipo di persona; adulti, bambini, donne in carriera, rockers, fashionistas, aristo freak etc. SIGG COME PICCOLO GESTO QUOTIDIANO PER INQUINARE MENO In Europa giornalmente 30 milioni di bottiglie di plastica finiscono in discarica. Ci vogliono fino a 1000 anni per far si che la plastica si consumi completamente. Il tuo fisico ha bisogno di essere idratato, ci vogliono almeno 2 litri di acqua al giorno per poterlo far funzionare al meglio. Ci sono sempre più prove, che le bottiglie PET e policarbonato trasmettono delle sostanze tossiche nelle bevande, le quali vengono anche consumate dai nostri figli. Prova a pensare quanta plastica consumi, per essere cosciente come tratti il tuo corpo ed il tuo pianeta. SIGG non è in plastica. SIGG è nata da un pezzo di alluminio. La sua vernice è resistente alle crepature, sopporta l?acido della frutta, l?acido carbonico, e anche le bevande energetiche ? garantisce che la tua bevanda preferita non cambi gusto. Kuenzi Fondata a Milano nel 1936, KÜNZI S.p.A., oltre ad essere da più di 60 anni l'importatore esclusivo per l'Italia del marchio Victorinox, è specializzata nella commercializzazione di articoli di coltelleria, forbiciame, orologeria e prodotti di qualità legati alla vita all'aria aperta. Dal 1965 la ditta si trasferisce a Bresso (MI) dove inaugura la nuova sede con 600 mq di uffici e 2000 mq di magazzino, che è tutt'oggi la sede della società. Dalla fine degli anni '80 inizia lo sviluppo di nuove linee di prodotto al di fuori di quelle strettamente legate agli strumenti da taglio, cui si aggiungono articoli non più solo manuali ma anche elettronici legati sia al campeggio che all'OUTDOOR in generale. Per una più corretta gestione e distribuzione di molte di queste nuove linee, viene creato un nuovo Marchio registrato con il quale l'Azienda inizia anche l'esportazione in Europa e Stati Uniti. A metà degli anni '90 lo sviluppo delle vendite ''promozionali'' assume una dimensione tale da giustificare la creazione di un Settore Vendite interno dedicato esclusivamente a questo particolare comparto commerciale. I rapporti consolidati con le Aziende fabbricanti che la KÜNZI S.p.A. rappresenta, permettono di avere una rete distributiva estremamente efficace e prezzi altamente competitivi. Tale rete è supportata da un'ingente e costante disponibilità di stock dell'intero assortimento a magazzino, dove la gestione degli ordini avviene mediante una procedura semi-automatica con l'ausilio di uno scaffalatore elettronico computerizzato, per una precisa e puntuale evasione.