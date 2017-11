100th window – Massive Attack

100th window - Massive Attack Bel disco, ma perché vi piaccia dovete avere un minimo di predisposizione per l'elettronica e il trip hop. L'estetica è fredda ma il suono è profondo. Certo le cose sono cambiate: DJ Mushroom ha abbandonato il gruppo, Daddy G è in pausa meditabonda, quindi "100th window" è stato concepito da Robert "3D" Del Naja. Tra gli ospiti, Sinead O'Connor, presente in tre brani, Horace Andy e Damon Albarn, già leader dei Blur e dei Gorillaz. Nei prossimi mesi è previsto un album remix. 01. Future proof 02. What your soul sings 03. Everywhen 04. Special cases 05. Butterfly caught 06. A prayer for England 07. Small time shot away 08. Name taken 09. Antistar