108 pensieri di saggezza quotidiana

Aprite questo libro e leggete una pagina: può succedere che vi darà l'impressione di darvi proprio ciò di cui avevate bisogno. A volte, basta la parola giusta al momento giusto e in più occasioni questo libro potrà offrirvela. Se siete arrabbiati, se siete tristi, se siete rancorosi, se siete insoddisfatti, se non sapete come porre fine a un litigio e avete bisogno di un messaggio di saggezza e di conoscenza, di amore e di entusiasmo, regalatevi una pausa. Staccatevi da voi stessi, dai malumori del momento, dalla fretta e dallo stress. Sedevi. Aprite una pagina a caso. Leggete. Con tutta la calma che vi meritate. Questi pensieri sono frutto di una scelta dei messaggi tratti dalla antica saggezza vedica che il maestro ha inviato ogni giovedì in oltre sette anni ai suoi seguaci in più di 150 paesi in tutto il mondo, attraverso fax o posta, quando Internet ancora non esisteva. Parole di consapevolezza, d'amore, piccole gemme che emozionano, che sono capaci anche di far sorridere, regalando nuove prospettive sul nostro vissuto. 108 piccoli grandi doni per ritrovare un contatto con se stessi, per sentirsi autentici e unici.