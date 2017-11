“10 giorni suonati”: le date di luglio

Il 2 luglio Vigevano ospiterà un vero e proprio avvenimento per la comunità rockabilly italiana: il ritorno dal vivo di Brian Setzer, ex frontman di una delle band più rappresentative del movimento ispirato agli anni cinquanta: gli Stray Cats. Ad affiancarlo sul palco ci sarà anche il batterista della band, Slim Jim Phantom, con il quale Brian terrà un intermezzo musicale in cui verranno ripresi brani del repertorio della loro band madre. L'appuntamento del 2 luglio non sarà, però, un semplice concerto, ma soprattutto una grande festa anni cinquanta: per l'occasione la corte del Castello di Vigevano si trasformerà, infatti, nel "Rockabilly Village" con esibizione di moto, vestiti e acconciature, tutto in perfetto stile fifties. La giornata inizierà alle 18 con l'esibizione di quattro realtà del rockabilly made in Italy: Rock & Roll Kamikazes, Adels, The Dragons, I Ragazzi del Giucbocs. Ingresso 38 Euro + prev. Il 7 Luglio un'altra grande esclusiva: l'unica data italiana dei Black Crowes. La band statunitense, attiva dal 1984, ha da poco pubblicato il greatest hits "Croweology" e il loro "Say Goodnight to the bad guys Tour" sta portando i fratelli Robinson sui palchi di tutto il mondo. La data italiana rimane un atteso ritorno per il gruppo, che da dieci anni manca dalla scena live del nostro paese. La rivista musicale Melody Maker qualche tempo fa li ha definiti "il gruppo rock'n'roll più rock'n'roll del mondo", quindi non può che prospettarsi un concerto davvero molto… rock'n'roll… Ingresso 45 Euro + prev. Sabato 9 luglio arriva a Vigevano il "No Better Than This Tour" di John Mellencamp. Una serata speciale, uno show intimo e curato in cui una delle icone più rappresentative del rock cantautorale americano ripercorre le fasi di una quasi quarantennale carriera. Il concerto sarà preceduto dal film-documentario "It's About You", che narra la particolare genesi e registrazione dell'album "No Better Than This" di Mellencamp, prodotto da T Bone Burnett e pubblicato alla fine del 2010. Ingresso 45 Euro + prev. Attesissimi i The Strokes, headliner del Flippaut Alternative Reload che, a sorpresa, dall'arena concerti della fiera di Milano a Rho, si sposta ora al Castello di Vigevano. L'appuntamento resta fissato per martedì 12 luglio. La band di New York manca dall'Italia da cinque anni e con la recente uscita del quarto album, "Angles ", ecco Julian Casablancas e compagni tornare in tour. Confermate anche le band che suoneranno prima dei The Strokes: i Chromeo per la prima volta in Italia; iVerdena, assoluti protagonisti della scena alternativa nell'anno della loro consacrazione; i Glasvegas, che tornano a suonare in Italia dopo lo showcase milanese dello scorso marzo; e Dan Black, al suo esordio solista dopo aver chiuso, almeno momentaneamente, le parentesi con Planet Funk e The Servant. In apertura gli italiani Elizabeth. I biglietti acquistati per Flippaut Alternative nella precedente location restano validi per Vigevano. Ingresso 48 euro + prev. Infine domenica 24 luglio sul palco Jack Johnson: il songwriter cresciuto alle Hawaii leader della scena "acoustic-surf" e che nel 2003 ha creato con sua moglie la Kokua Hawaii Fondation, organizzazione che opera per sviluppare programmi di educazione ambientale nelle scuole e nelle comunità. Il songwriter torna dal vivo in Italia dopo oltre cinque anni d'assenza. L'autore dell'album "To the Sea", tra i più venduti nel mondo nel 2010, sarà in tour con la sua band portando sui palchi il fascino del suono acustico che lo ha reso tra i giovani cantautori più amati degli ultimi anni, anche da LifeGate. Special Guest: Kaki King. Ingresso 40 Euro + prev.