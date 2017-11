Cosa fare quando si è tristi – combatti la tristezza con 10 piccole cose

Nessuna costrizione, nessuna medicina, nessuna forzatura sul proprio stato d'animo. A ogni momento di gioia segue, come un'onda, uno d'ombra. Non è necessario obbligarsi a ridere o a stare in compagnia, in simili periodi. Ma può essere utile far caso a qualche piccolo dettaglio e soffermarsi, per apprezzarlo maggiormente, per far sprigionare le sue virtù curative. Ecco alcune cose che, come "pillole omeopatiche", possono far scaturire qualcosa in noi. Stimolare le proprie capacità di reazione condurrà a una serenità più duratura.

Quando sei triste pensa a un messaggio rubato o inaspettato

Pensare a un paesaggio triste

Quando ti senti triste senza motivo pensa alla tua canzone preferita

Pensa a rivedere un cartone animato

Pensa alle cose a forma di cuore

Il processo di associazione tra simboli grafici e concetti astratti attiva, nel nostro cervello, la corteccia prefrontale. È l'area deputata ai comportamenti cognitivi, all'apprendimento, ai processi decisionali, alla moderazione sociale, all'orchestrazione di pensieri e azioni. Si vivacizza mentre si disegna e si impara, è coinvolta nei responsi emotivi ed è connessa alla nostra personalità. Ebbene, è anche quella che, in caso di depressione, declina maggiormente, che tende a spegnersi. Forse è per questo che riaccenderla con una serie di piacevoli associazioni figurative connesse all'idea di un sentimento (scoprendo la forma del cuore nei sassi, nei germogli, nei fili d'erba e nelle stecche di cannella) procura un così delizioso e sottile sollievo, che ci fa sorridere dentro.

Pensa al tuo lettone

Pensa al fuoco del camino

Pensa a mordere una tavoletta di cioccolato amaro quando vuoi sconfiggere la tristezza senza motivo

Pensa a una gattina coraggiosa