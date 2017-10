1° dicembre, Giornata mondiale della lotta all’Aids

Nel novembre 1988 si riunirono l'Assemblea Generale dell'Onu e il Summit mondiale dei Ministri della Salute che adottarono la Giornata Mondiale di lotta all'Aids con l'intento di dimostrare l'importanza della lotta contro la pandemia e della solidarietà necessaria per combatterla. L'Aids colpisce tutti i Paesi del mondo, da ciò risulta come sia importante unirsi su scala mondiale per poter agire insieme contro un'epidemia che da quando ha avuto origine ha causato circa 20 milioni di morti. Il fatto che la malattia abbia un grosso raggio di diffusione porta ogni essere umano a poter entrare in contatto con il virus: le informazioni e le numerose pubblicazioni che riguardano il virus Hiv e l'Aids danno a ciascuno la possibilità di conoscere, sapere ed agire. Dal 1° Dicembre 1988 partirono grosse campagne annuali di informazione e prevenzione contro una delle più devastanti epidemie che caratterizzano il nostro secolo e il nuovo millennio. La prima campagna che lanciò l'Unaids fu "A World Unite Against Aids" a cui seguirono campagne orientate a sottolineare diverse problematiche legate alla malattia: la situazione delle donne (1990), della famiglia (1994), dei bambini (1997). In quest'ottica va letta la campagna dell'Unaids 2002/2003. Ogni anno la Giornata Mondiale per la lotta contro l'Aids ha un tema preciso, una frase-chiave che unisce tutti i Paesi. Lo scorso ottobre, la Conferenza Internazionale delle persone che vivono con Hiv/Aids, ha mostrato come sia necessaria, nonostante siano passati 20 anni dalla scoperta dell'Hiv, una sensibilizzazione maggiore contro le discriminazioni, in particolare per quanto riguarda il sistema di accesso alle cure. "Live and let live", che a Lila Cedius piace tradurre con "Vivi e aiuta a vivere", è lo slogan che copre la campagna biennale dell'Unaids focalizzata per le annualità del 2002 e del 2003 sulla necessità di eliminare lo stigma e la discriminazione. Con la "Dichiarazione d'Impegno della Nazioni Unite" del 2001, l'ONU, inoltre, sancisce l'obbligo per gli Stati, a partire dal 2003, di implementare strategie e finanziamenti per combattere l'Aids, il silenzio e le discriminazioni, adottando una appropriata legislazione. In quest'ottica "Live and Let Live" manda un messaggio positivo sia alle persone affette da Hiv/Aids, sia alla popolazione in generale, sia ai Governi e alle organizzazioni. Il World Aids Day 2003 è segnato da diversi eventi in tutto il mondo: alcuni strettamente correlati alla campagna Unaids, altri legati alle priorità locali. Dall'Africa agli Stati Uniti, dall'Europa all'Asia, vengono organizzati eventi nazionali e locali volte a sensibilizzare, muovere e attivare la popolazione. Fonte: Lila CEDIUS Centro per i Diritti Umani e la Salute - LILA Indietro