Trofeo Mont Blanc Freeride

Partecipare significa poter esplorare un territorio ricco di storia e interpretare la disciplina del Freeride in un modo diverso perché il Mont Blanc Free non sarà solo disegnare linee di discesa su pendii spettacolari, ma sarà anche momento di incontro, di scambio e aggregazione per conoscere la Valle d?Aosta e le sue montagne, Courmayeur e la sua ospitalità. L'evento consta di 2 giorni di gara, il 30 e 31 marzo 2007. - 100 squadre (2 persone per team) al via, le iscrizioni si chiuderanno una volta raggiunto il numero di 200 riders; - 2 prove speciali al giorno su due zone diverse: area Monte Bianco e area Checrouit-Val Veny