Haruki Murakami. 1Q84

Si apre con la Sinfonietta di Leóš Janácek questo romanzo. Una marcia militare cecoslovacca, che sta ascoltando un taxista imbottigliato nel traffico. Una musica epica, che stride fortemente con l'atmosfera metropolitana, caotica e rumorosa che dà avvio all'opera. Una musica che mette in moto, ma tiene sospesi. La sospensione, insieme alla lentezza e alla grazia sembrano essere proprio il punto chiave del nuovo e attesissimo romanzo del giapponese Haruki Murakami. Una spietata e fredda killer, la giovane Aomame, e Tengo, professore di matematica alla scuola preparatoria all'università e autore di romanzi non pubblicati, sono i personaggi chiave delle vicende ambientate in questo strano anno di orwelliana memoria, il 1Q84. Sullo sfondo Komatsu, l'editore dal carattere inafferrabile, che propone a Tengo di riscrivere il romanzo "Il volo della crisalide" della giovane Fukaeri, ragazzina enigmatica che si esprime in modo inusuale e apparentemente algido. Il racconto copre lo spazio temporale di nove mesi, suddivisi in tre stagioni e tre libri; finora in Italia ne sono stati pubblicati due, nell'unico volume Einaudi. Leggendo questo romanzo si percepisce lo stile metafisico dell'autore, che è capace di portarci al di là della realtà e di lasciarci in dono una sensazione magica, quasi onirica. Una sensazione bellissima da portarsi addosso a libro chiuso, quando sembra di sentire la Sinfonietta e di vedere i personaggi muoversi lentamente sulla scacchiera della storia. Capita, leggendo i libri di Murakami: la sua passione per la musica (da giovane fu il gestore di un club jazz) si infiltra tra le pagine, e anche se non la sentiamo subito, in noi. Un romanzo lento, da assaporare senza fretta. Ideale da leggere d'inverno. Magari con la neve, così capace di rendere l'atmosfera eterea, il silenzio ovattato, i gesti lenti e lontani. Non resta che aspettare la terza parte qui da noi, in Italia, per immergerci nuovamente in questa storia che sembra di un altro mondo, dove ci sono due lune e di un altro tempo, un misterioso 1Q84.