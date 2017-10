2012, il film

Roland Emmerich preconizza dunque una nuova apocalisse, dopo quella fantascientifica di "Independence Day? e quella climatica di "The Day After Tomorrow". "Non è la distruzione in sé ad affascinarmi ? spiega durante la presentazione del film ? bensì il fatto che di fronte a un disastro devi sempre fare delle scelte, confrontarti con dilemmi morali?. Domande scatenate dall?ansia di confrontarsi con una fine che pare inevitabile. Molte le somiglianze con temi di bruciante attualità. Il governo americano, d?accordo con quelli del resto del mondo, tiene segreta fino all?ultimo l?imminenza del disastro, e ?non è strano pensare a scenari del genere: cosa si dicono i potenti in meeting come il G8? Perché non parlano in pubblico? Mi rendono sospettoso? sibila il regista. Altro richiamo scottante è l?allarme clima. Emmerich guida un?auto ibrida e alimenta casa sua con i pannelli solari: ?Dopo The Day After Tomorrow, mi sono detto che da lì in poi i miei film dovevano avere un?impronta verde?. Per la produzione di 2012 sono stati usati biocarburanti per i generatori, i set del film sono stati riciclati e i materiali non riciclabili donati all?associazione ambientalista Habitat for Humanity. "La nuova frontiera del disaster movie potrebbe essere la componente ecologica ? rilancia Coming Soon News - in questo caso il nuovo colossale progetto di Emmerich potrebbe davvero avere qualcosa di diverso dagli altri film del genere. Porge infatti le sue scuse al pianeta con una distribuzione a Impatto Zero®". È il primo film in Italia ad essere distribuito a Impatto Zero® ed è la prima volta che una major americana si impegna in un progetto ambientale così importante: Sony Pictures Releasing Italia ha aderito al progetto LifeGate per compensare le emissioni di anidride carbonica generate dalla distribuzione e dal lancio in Italia del film, in tutte le sale il 13 novembre. L?operazione compenserà oltre 45.000 kg di CO2 attraverso la creazione e tutela di 21.680 mq di foreste in Costa Rica. L?analisi d?impatto ambientale ha considerato i consumi di energia elettrica per l?organizzazione dell?anteprima del film, il materiale di comunicazione prodotto, cartonati, poster, stand, affissioni e la distribuzione della pellicola nelle sale cinematografiche: tutto a Impatto Zero® sul clima. Così, il film su un disastro contribuirà a non farlo avverare. REGIA: Roland Emmerich SCENEGGIATURA: Roland Emmerich, Harald Kloser ATTORI: Amanda Peet, John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover, Oliver Platt, Woody Harrelson, Thomas McCarthy, Liam James, Zlatko Buric, Morgan Lily, Beatrice Rosen, Alexandre Haussmann, Philippe Haussmann, Johann Urb, John Billingsley, Chin Han, Osric Chau, George Segal, Stephen McHattie Ruoli ed Interpreti FOTOGRAFIA: Dean Semler MONTAGGIO: Peter S. Elliot, David Brenner MUSICHE: Harald Kloser PRODUZIONE: Sony Pictures Entertainment, Centropolis Entertainment, Farewell Productions DISTRIBUZIONE: Sony Pictures Releasing Italia PAESE: Canada, USA 2009 USCITA CINEMA: 13/11/2009 GENERE: Azione, Drammatico, Fantascienza, Catastrofico DURATA: 158 Min