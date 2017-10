Federazione Europea: i parchi in festa!

Il 24 maggio 1909 venne istituito in Svezia il primo parco europeo. Ogni anno si celebra dunque la Festa europea dei parchi, eventoad alto valore simbolico, con una serie di iniziative in tutta Europa a cura della Federazione Europea dei Parchi. Per vivere, divertirsi, godere i parchi, perché meritano proprio una bella visita. Anche perché, secondo la GuidaBlu 2005, le più belle spiagge italiane, le più attraenti, si trovano proprio in Parchi e aree naturali protette. Ecco, da Nord a Sud, alcune divertenti idee. Cosa serve? Un'occhiata al sito di Parks.it con il calendario, regione per regione, di tutte le iniziative; lo zaino; un paio di scarpe comode. Piemonte Sono più di quindici i Parchi e le riserve dove si organizzano eventi speciali. Per esempio, in un mulino in pietra ricostruito per l'occasione, il 29 maggio, nel Parco delle Vallere di Moncalieri (To) si assisterà all'antica lavorazione del pane. Ascoltando un cantastorie che racconta divertenti leggende medievali (tel. 01164880172). Lombardia A Milano c'è, proprio il 24 maggio, un interessante incontro della Provincia, martedì alle 17 al Museo di Storia Naturale. Al Parco del Mincio è appena stato inaugurato il percorso naturalistico "Canale Virgilio" (tratto Montina-Borghetto"), un nuovo percorso che costeggia l'argine del canale Virgilio e costeggia il fiume. E' un percorso ombreggiato da filari di cipressi che si snoda tra le colline dell'arco morenico, nell'alto mantovano e nella provincia di Verona. Liguria Chi ama i fiori non può perdere le escursioni proposte al Parco dell'Antola di Torriglia, in provincia di Genova. Il 22 maggio, a Pian della Cavalla, si ammira la fioritura dei narcisi. Il 29 si passeggia tra le orchidee selvatiche dell'altopiano di Caprile (tel. 010944175). Emilia Romagna Molti gli appuntamenti, tra cui sabato 28 Maggio una visita notturna alla scoperta del magnifico Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (tra richiami di animali, profumi, silenzio, colori, stelle e gli specialisti della notte come lucciole e pipistrelli) e, domenica 29, guida all'osservazione delle libellule e delle farfalle lungo il torrente Idice (051/6254821-11). C'è anche un programma di concerti nel parco (339/2886591). Toscana A Firenze la Provincia ha organizzato dal 22 al 29 maggio, un programma di visite guidate alle aree protette e, nel parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, varie degustazioni di prodotti tipici e splendide serate- visita "tramonto al mare" (050/539271). Campania La Settima Europea dei Parchi quest'anno si svolgerà a Sassano nella splendida Valle delle Orchidee. Tra il 27 e il 29 maggio, nel centro storico di Sassano, dalla "Pasta e fasuli" (degustazione gratuita di prodotti tipici) a tammurriate con il gruppo del Museo Contadino di Somma Vesuviana, esibizione con aquiloni, trekking a cavallo, mostre... Umbria È un weekend di sport e divertimento quello proposto dal Parco dei Monti Sibillini, tra Norcia e Preci (Perugia). Si comincia venerdì 27. Mentre mamma e papà fanno trekking, i bambini si divertono a passeggiare in groppa ai muli. Gran finale domenica con il rafting sul fiume Corno. Le prenotazioni si fanno al numero 800143355. Sicilia Il 29 maggio si sale in mountain bike. C'è infatti in programma la "dorsale", una pedalata aperta a tutti nel Parco dei Nebrodi, in provincia di Messina. Si parte da Serro Merio e si arriva a Floresta. Potrete ammirare le isole Eolie e passare accanto al lago Biviere di Cesarò, popolato da uccelli acquatici. Ma da queste parti si nascondono anche capolavori d'arte. Per iscriversi occorre telefonare allo 0941705934.