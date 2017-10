Giornata mondiale dell’acqua. L’acqua e te

L'appuntamento [da: Corriere della Sera, giovedì 16 marzo] Il 22 marzo in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua. È un'iniziativa promossa dall'Onu per far riflettere sull'importanza e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche del pianeta. Questa giornata dovrebbe anche stimolare la cooperazione internazionale affinché l'accesso all'acqua potabile sia riconosciuto al maggior numero di persone possibile. Nel nostro paese ogni italiano beve in un anno circa 190 litri di acqua in bottiglia, di cui il 79% in contenitori di plastica Pet: per ogni litro, dalla fonte, all'imbottigliamento, al trasporto, allo smaltimento, si producono emissioni pari a circa 200 grammi di CO2, il che significa 38 chili di anidride carbonica pro capite all'anno in totale. In commercio si trovano anche bottiglie di plastica ricavata dall'amido di mais, in Pla, prodotte attraverso processi di fermentazione, separazione e polimerizzazione. Il Pla è un materiale compostabile: si degrada nel terreno in circa 12 settimane. Per diminuire l'impronta ecologica del nostro consumo d'acqua in bottiglia è fondamentale aumentare la differenziata. Ad oggi a fronte di circa 420.000 tonnellate di bottiglie commercializzate ogni anno, Corepla ne avvia al riciclo più del 41%. L'architettura dell'acqua: l'esempio dei Navigli di Milano Milano è circondata da un anello d'acqua, i Navigli, che ne sono un simbolo noto, importante e... sottovalutato. Anche perché sono rimasti per decenni in stato d'abbandono. L'associazione Amici dei Navigli si occupa del loro recupero. Il presidente, l'architetto Empio Malara, ci racconta i progressi. Ascolta l'intervista integrale Acqua frizzante, fresca (o succhi di frutta) dal rubinetto di casa Come fare a mantenere una condotta "eco" a tavola se non riusciamo a fare a meno di acqua e bevande gasate? Ne abbiamo parlato con Petra Schrott, marketing manager di Sodastream, produttore di gasatori per la preparazione domestica di bevande gasate e di acqua minerale frizzante. Ascolta l'intervista integrale Il kit fai da te prodotto dall'Università di Milano-Bicocca Due ricercatori hanno brevettato ImmediaTest-Acqua. Le cartine permettono di analizzare il ph, la durezza e il contenuto di solfati, cloruri, nitriti e nitrati dell'acqua di casa. Il principio è simile a un test di gravidanza, facile, veloce, indicativo. I numeri dell'acqua 40 litri: la quantità minima vitale di acqua dolce necessaria al giorno. 300 litri: quella che usiamo in Italia. 1 miliardo: le persone che non hanno un rubinetto in casa. 16.000 litri: l'acqua necessaria per una bistecca... Le nuove campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi Per l'Unicef, in Usa i ristoranti faranno pagare un dollaro per i bicchieri d'acqua di rubinetto che finora erano gratis. E per Green Cross, ogni confezione di profumo Armani garantirà 100 litri di acqua potabile per i bambini in Ghana.