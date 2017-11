Ecco tutte le spiagge Bandiere Blu d’Italia

Edizione 2012 dell'iniziativa 'Bandiere Blu'. Ogni anno la Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia censisce le performance di spiagge e località turistiche italiane sulla base di parametri quali acque del mare limpide, lidi accessibili a tutti, servizi all'utente e ai turisti, quantità e qualità della raccolta differenziata, attività di educazione ambientale in loco. Bandiere blu 2012. Le spiagge e le regioni Quest'anno questo riconoscibile (e ambito) vessillo di qualità va a 131 Comuni italiani (cinque in più rispetto ai 126 dello scorso anno) nel cui ambito sono comprese 246 spiagge, tredici in più rispetto alle 233 dello scorso anno. Due comuni l'hanno persa (Rimini in Emilia Romagna e Fiumefreddo in Sicilia) ma sono sette i comuni che entrano: Monopoli in Puglia; Melissa in Calabria; Anacapri in Campania; Petacciato in Molise; Palau in Sardegna; Ventotene nel Lazio, nelle isole Pontine; Sanremo in Liguria. Regione quest'ultima che, con 18 località (una in più sul 2011) si mantiene salda al comando:e delle sue province, Savona è la più "blu". Dopo la Liguria seguono Marche e Toscana a pari merito con 16 località; poi Abruzzo con 14. Si porta a quota 13 la Campania, la Puglia arriva a 10. L'Emilia Romagna, senza Rimini, conta 8 riconoscimenti. Nessuna novità per il Veneto con 6 Bandiere Blu; 6 i vessilli anche per la Calabria che guadagna una località, così come la Sardegna, che ottiene un riconoscimento in più rispetto all'anno scorso. Il Lazio sale a quota 5, mentre la Sicilia scende a 5, perdendo una località. Friuli Venezia Giulia e Piemonte riconfermano le 2 Bandiere Blu dell'anno scorso, mentre il Molise guadagna un riconoscimento in più, ricevendo 2 Bandiere Blu. La Basilicata e la Lombardia (non certo regioni a vocazione marittima) confermano una sola bandiera. Tutte le spiagge premiate nel 2012 Tutte le spiagge Bandiere Blu 2012 secondo l'assegnazione da parte della Fee (la Fondazione per l'educazione ambientale): - PIEMONTE (2): Cannero Riviera (Verbania); Cannobio Lido (Verbania) - LOMBARDIA (1): Gardone Riviera (Brescia) - FRIULI VENEZIA GIULIA (2): Grado (Gorizia); Lignano Sabbiadoro (Udine) - VENETO (6), provincia di Venezia: San Michele al Tagliamento - Bibione, Caorle, Eraclea- Eraclea mare, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia - Lido di Venezia; - LIGURIA (18): Camporosso, Bordighera, Sanremo - Imperatrice (Imperia); Loano, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona -Fornaci, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze (Savona); Chiavari, Lavagna, Moneglia (Genova); Lerici, Ameglia - Fiumaretta (La Spezia) - EMILIA ROMAGNA (8): Comacchio-Lidi Comacchiesi (Ferrara); Ravenna - Lidi Ravennati, Cervia-Milano Marittima/Pinarella/Cervia (Ravenna); Cesenatico, San Mauro Pascoli-San Mauro mare (Forlì-Cesena); Bellaria Igea Marina, Cattolica, Misano Adriatico (Rimini) - TOSCANA (16): Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore, Viareggio (Lucca); Pisa-marina di Pisa-Tirrenia-Calambrone (Pisa); Livorno-Antignano/Quercianella, Castiglioncello e Vada di Rosignano Marittimo, Cecina-Marina/Le Gorette, marina di Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Piombino-parco naturale della Sterpaia (Livorno); Follonica, Castiglione della Pescaia, Marina e Principina di Grosseto, Monte Argentario (Grosseto) - MARCHE (16): Gabicce Mare, Pesaro, Fano, Mondolfo-Marotta (Pesaro-Urbino); Senigallia, Ancona Portonovo, Sirolo, Numana (Ancona); Porto Recanati, Potenza Picena - Porto Potenza, Civitanova Marche (Macerata); Porto Sant'Elpidio, Porto San Giorgio, Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno); - LAZIO (5): Anzio (Roma); Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Ventotene-Cala Nave (Latina) - ABRUZZO (14): Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Pineto, Silvi (Teramo); Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Vasto-Punta Penna/San Tommaso,, San Salvo (Chieti); Scanno (L'Aquila) - MOLISE (2): Termoli, Petacciato-Marina (Campobasso) - CAMPANIA (13): Massa Lubrense, Anacapri - Punta Faro/Gradola (Napoli); Positano, Agropoli, Castellabate, Montecorice-Agnone/Capitello, Pollica-Acciaroli/Pioppi, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola-Palinuro,Vibonati, Sapri (Salerno) - BASILICATA (1): Maratea (Potenza) - PUGLIA (10): Rodi Garganico (Foggia); Polignano a Mare, Monopoli-Lido Rosso/Castello S.Stefano/Capitolo (Bari); Fasano, Ostuni (Brindisi); Ginosa-Marina di Ginosa (Taranto); Otranto, Melendugno, Salve, Castro (Lecce) - CALABRIA (6): Cariati, Amendolara (Cosenza); Cirò Marina, Melissa-Torre Melissa (Crotone); Roccella Jonica, Marina di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria) - SICILIA (5): Lipari-Lipari/Vulcano (Messina); Ispica-Santa Maria del Focallo/Ciricà, Pozzallo, Ragusa-Marina di Ragusa (Ragusa); Menfi (Agrigento) - SARDEGNA (6): Santa Teresa di Gallura-Rena Bianca, La Maddalena-Punta Tegge/Spalmatore, Palau-Palau Vecchio/Sciumara (Olbia-Tempio); Castelsardo-Ampurias (Sassari); Oristano-Torre Grande (Oristano); Quartu Sant'Elena-Poetto (Cagliari). Fondazione per l'educazione ambientale (Fee) Italia "A vincere sono i comuni, i quali devono garantire servizi e attrezzature sulle spiagge - dice Claudio Mazza, presidente di Fee Italia - la situazione economica internazionale e una domanda turistica sempre più attenta all'ambiente, impongono senza più ritardi alle Amministrazioni locali delle scelte concrete in chiave di sostenibilità e qualità". Dal Codacons la richiesta alla Fee di premiare anche le spiagge più convenienti.