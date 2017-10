13 febbraio, Giornata della bellezza sostenibile Davines: i saloni aperti

2a Giornata della Bellezza Sostenibile. "Anche la bellezza fa bene all'ambiente" è lo slogan della seconda edizione di questo lunedì di festa per l'ambiente, organizzato da Davines haircare e [ comfort zone ] skincare, insieme a LifeGate, il 13 febbraio 2012. Lunedì 13 febbraio saloni Davines, centri benessere [comfort zone] e spa rimarranno eccezionalmente aperti per offrire gratuitamente alle proprie clienti un servizio di taglio e piega e un trattamento viso biologico sacred nature. E' un'occasione unica per dedicarsi alla cura del proprio corpo e fare qualcosa di concreto a favore del pianeta. Il ricavato delle offerte liberamente devolute dalle clienti sarà destinato totalmente a favore di progetti di creazione e tutela di aree boschive in Italia, nei contesti urbani di Milano e Roma, e in Madagascar. Durante la giornata, alle partecipanti sarà offerto in omaggio una gift bag contenente un formato travel di due linee a impatto zero: Essential Momo Shampoo per Davines e Sacred Nature Anti-Aging Cream per [ comfort zone ], insieme ad una mini guida con eco-consigli utili per promuovere uno stile di vita quotidiano attento all'ambiente. L'intera iniziative è a Impatto Zero: le emissioni di CO2 prodotte per l'evento saranno calcolate, ridotte e compensate contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita. La volta scorsa, in occasione della prima edizione italiana del 2010 che ha coinvolto oltre 250 saloni, si è contribuito alla tutela di oltre 111.000 mq di aree boschive in crescita nei Parchi della Valle del Ticino. L'elenco completo e aggiornato dei saloni di bellezza partecipanti, regione per regione, è disponibile qui: www.giornatadellabellezzasostenibile.com.