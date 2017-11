4 risate su… estate

E' arrivata l'estate e io sono molto contento. Si, perché dopo un anno d'inferno passato a sbattermi come un pazzo, finalmente ora trovo parcheggio sotto casa. E' bellissimo, una delle vere gioie della vita. Addirittura io, ad Agosto, sarei dovuto partire per i Caraibi, tutto spesato, con una fotomodella da sogno, ma ho disdetto per questo fatto del parcheggio. Non posso assolutamente perdermi la gioia di lasciare la macchina sotto casa. Sono furbo, eh? Lo so, non me la si fa mai. Poi, comunque, d'estate io sto bene in città. Non c'è nessuno e io me la godo tutta, mi sento un re. Se decido di fare un giro di sera nel centro storico, in estate non c'è un'anima e i marocchini rapinano solo me. Mi sento importante. Il mare, poi, proprio non lo sopporto. L'anno scorso, al mare, ho preso la salmonellosi. Me ne sono accorto perché nuotavo controcorrente! Non è bello. La montagna ancora meno. Proprio, quella, non fa per me. Odio fare le camminate. L'unico pregio della montagna è che, a 2000 metri, se ti fumi una sigaretta, ti sembra di esserti fatto sei canne. C'è pieno così di tossicodipendenti sui cucuzzoli più alti. E' da andare a vedere. E poi chi me lo farebbe fare di mettermi in viaggio e poi farmi 20 km di coda al casello? No. Di certo, d'estate, la cosa migliore è starsene in città, con l'afa, l'umidità e 40 gradi all'ombra. Si sta benissimo... AIUTO! CHE QUALCUNO MI VENGA A PRENDEREEEEEEEEEEE!!!!!!!!! Matteo Monforte