4 risate su….l’amore

E il matrimonio, si sa, è la tomba dell'amore. Infatti, il bello dell'amore è l'inizio dell'amore stesso, la prima fase, quella iniziale. E' per questo che io ne ho iniziati parecchi, durante il mio matrimonio... solo che mia moglie non sembra aver condiviso a pieno la mia tesi. Che poi, voglio dire, che bisogno c'è di punire ulteriormente un uomo bigamo? Il fatto che un bigamo abbia 2 suocere, credo che sia una punizione più che degna! Vabbè, a parte questo credo che l'amore sia tutto nella vita di una persona, quando sei innamorato è stupendo, è come se ti inglobassi in un limbo bellissimo dove a dell'esterno ti tocca. Io, ad esempio, stavo con una ragazza che amavo tantissimo, e quando ero con lei era come se fossi isolato da tutto: non sentivo i rumori, il vociare delle persone attorno a noi, la musica dello stereo, la televisione, il telefonino... poi, un giorno, le ho detto di stare un po? zitta. Ma si, dai, viva l'amore!!! Anche quando finisce e tu stai malissimo. Qualcuno, in relazione a questo, ha detto: "è molto meglio avere amato ma avere perso, che non avere amato mai." Io però, questa frase non l'ho mai capita. Che cavolo significa? Sarebbe come dire: " è molto meglio schiantarsi a 180 all'ora contro un palo... che non avere mai guidato!" Eh, l'amore...... Matteo Monforte