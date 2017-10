5 idee per fare giardinaggio con i bambini in autunno

Il giardinaggio è un passatempo rilassante e piacevole e, se fatto con criterio, senza dubbio ecologico: permette ad esempio di coltivare erbe aromatiche e prodotti a chilometro zero in giardino o su un balcone, oppure di attirare con fiori ad hoc insetti impollinatori e meravigliose farfalle . L'autunno, con le temperature non più torride ma ancora miti e le giornate ancora lunghe e luminose, è una stagione perfetta per per passare un po' di tempo insieme all'aria aperta. Ma come fare giardinaggio con i bambini, magari relativamente piccoli, in totale sicurezza? Oltre a coinvolgerli direttamente nelle operazioni di piantumazione, innaffiatura, rinvaso eccetera, ecco 5 idee per condividere con loro questo passatempo green.

Preparare le etichette per i vasi

Giardinaggio con i bambini: costruire uno spaventapasseri

Decorare vasi e sassi

Allestire un giardino delle fate

Realizzare mangiatoie e ripari