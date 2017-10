5 optional che non sono fantascienza

Le auto del futuro sono arrivate. Le automobili che parlano al conducente, quelle che non hanno bisogno di manutenzioni e persino i veicoli che usano un combustibile ecologico escono dagli schermi per entrare nei nostri garage. La tecnologia non è ancora arrivata alle auto volanti o ai veicoli che scivolano sulle strade sfidando la forza di gravità, nonostante questo l’innovazione ha raggiunto traguardi impensati. L’edizione 2015 del Consumer Electronic Show di Las Vegas ha presentato alcune macchine, già in commercio, dotate di tecnologie d’avanguardia sullo stile dei film. Una scelta quasi alla portata di tutte le tasche con vantaggi da non sottovalutare per chi l’acquista e per l’ambiente. La tecnologia, il design, gli optional delle auto del futuro fanno parte di uno stile di vita consapevole e attento, assecondato dalle sperimentazioni delle case produttrici che dotano le auto di nuovi optional sempre più ecofriendly.