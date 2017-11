Serendipity: 5 semplici consigli per scovare posticini incantevoli

Ammettiamolo: la “dura” vita del viaggiatore abituale, come del resto quella del vacanziero stagionale, non resta immune da una certa rilevante dose di ansia da prestazione. Subissati come siamo da valanghe di stimoli pubblicitari o modaioli, ci ritroviamo pungolati dalla strana indefinibile angoscia di esserci persi qualcosa, di non aver visto o esplorato abbastanza, di non essere capaci di intercettare i posti “giusti” o di non aver saputo trarre nulla di effettivamente memorabile o coinvolgente dall’ultimo viaggio o gita fuori porta. Come acquisire il tocco magico degli esploratori provetti? Come sottrarci alle traiettorie banali dei turisti di massa trasformandoci in veri e propri rabdomanti di posticini incantevoli? Come recuperare il gusto di quelle piccole o grandi scoperte che accadono solo viaggiando? Se anche a voi i decaloghi appaiono un tantino pretenziosi, eccovi un più breve ed agile “pentalogo” da utilizzare come saggio vademecum per le vacanze, per ritagliarvi addosso un itinerario finalmente su misura per voi.

1. Affidarsi al passaparola e ai suggerimenti degli amici (preferibilmente quelli veri)

2. Seguire il filo delle suggestioni letterarie, cinematografiche o musicali

3. Assecondare con serendipity l'ispirazione imprevista o l'estro del momento

4. Lasciarsi guidare dalle opere d'arte

5. Privilegiare luoghi o contesti all'insegna della sostenibilità