5 eco innovazioni al CES 2013

Non tutti certo indispensabili per migliorarci la vita. Non sono comunque mancate le novità pensate per ridurre gli sprechi energetici, costruite con materiali eco e che sfruttano energia prodotta da fonti rinnovabili. A dimostrazione che la tecnologia sa essere anche green. Samsung Green LCD Samsung fa il pienno di Award a questa edizione, vincendo 4 premi per l'eco design. Qui presenta i nuovi schermi OLED pieghevoli. Meno plastica, meno materiali, 25% in meno di consumi di energia. La casa coreana li utilizzerà nei futuri tablet e smartphone. Tastiera in bambù Bluetooth Impecca Una tastiera wireless pensata per tutti i devices, come iPad, Android tablet e smartphone, realizzata in bambù, materiale naturale e riciclabile. Ergonomica e "calda" al tatto, dona quel tocco in più in ufficio, a scuola o semplicemente sulla propria scrivania. Generatore Solare portatile Goal Zero Questo utilissimo generatore portatile è stato messo a disposizione di chi aveva subito gravi danni durante l'uragano Sandy. Produce energia elettrica dal sole grazie ad una pannello solare ed è in grado di accumulare 150 Watt/h nelle batterie. Carica Batterie Solare Eton Questo carica batterie tascabile è dotato di pannello solare ed è in grado di accumulare l'energia necessaria per ricaricare completamente la maggior parte degli smartphone. Può comunque essere collegato a tutti i pc, utilizzandoli come fonte alternativa in mancanza del sole. Flower Power Più un gadget che uno strumento di comprovata utilità, ma sicuramente curioso. Flower Power è un sensore wireless intelligente in grado di comunicare con il nostro telefonino e di dirci quando è tempo di innaffiare il nostro prezzemolo o concimare i nostri gerani, in quanto legge i parametri vitali delle nostre piante. Utile per chi non ha il pollice verde ma ama le piante.