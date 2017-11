A Brighter Kind Of Blue – Terje Nordgarden

A Brighter Kind Of Blue - Terje Nordgarden La storia musicale di questo ragazzo che dall'algida Norvegia si è trasferito in Italia, a Bologna per la precisione, per raggiungere un amico comincia proprio qui, nello "stivale", dove il nostro ha cominciato a portare in giro magistrali session unplugged (da Arezzo Wave ad Acusticamente ) improntate su sonorità che potremmo accostare a quelle di Neil Young, dei Buckley e di Nick Drake. Tornato ad Hamar, suo paese natale, ha prodotto "A Brighter Kind of Blue". Dieci brani, dieci storie di vita vissuta all'insegna delle emozioni più semplici, quelle che ci colpiscono maggiormente: la solitudine al mattino, l'amore trovato e perduto, la mancanza di qualcosa di sconosciuto diventano gli ingredienti di questo bellissimo album acustico. Francesco Piccolomini