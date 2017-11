A Passengers si parla anche di Marca

Lunedì salirà sul bus il responsabile della comunicazione di CENTRO MARCA (Associazione Italiana dell'Industia di Marca) per parlarci della missione dell'associazione e di Made In Italy. Mercoledì, in vista della gita fuori porta di Pasquetta, ospiteremo un costruttore di aquiloni con il quale riscopriremo questo gioco ecosostenibile strettamente connesso al mondo naturale. Come promesso, giovedì sarà la volta della Lega Nazionale per la Difesa del Cane in una puntata tutta dedicata al mondo animale: oltre agli ospiti umani, saliranno sul bus due rappresentanti del mondo canino ai quali sarà sicuramente dedicato un ricco reportage fotografico. Venerdì 2 aprile, Passengers va in vacanza. Ci rivedremo quindi martedì 6 aprile per un'altra settimana ricca di appuntamenti. Come sempre .. still on the road. A lunedì, George