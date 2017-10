A bocca aperta

Se quando aprite e poi chiutete la bocca vi capita di sentire un particolare "click" oppure il movimento è accompagnato da uno "zigzag" strano e inconsueto della mandibola, allora fate parte anche voi della folta schiera di coloro che soffrono in diversa misura della sindrome della giuntura temporomandibolare o TMJ (Temporomandibular Joint Syndrome). La disfunzione può colpire sia un lato della bocca che entrambi e può manifestarsi in modo costante o parziale, durante la masticazione, nell'atto di mordere o più semplicemente quando si muove la mascella. Le persone spesso non danno peso a questi piccoli sintomi in quanto non percepiscono alcun dolore. Eppure si può arrivare a casi seri in cui la possibilità di movimento della mascella inferiore è così compromessa, da ridurre al minimo l'apertura e rendere per esempio molto difficile l'intervento dell'odontoiatra e della masticazione. Le cause che possono contribuire all'instaurarsi di questa sindrome vanno ricercate nella buona funzionalità del sistema craniosacrale, nervoso, muscoloscheletrico, miofasciale e nell'intero sistema masticatorio. Può inoltre manifestarsi in conseguenza a ferite e traumi fisici verificatisi in qualsiasi parte del corpo umano; a forme di stress fisico, psicologico, psicoemotivo e ambientale. Inoltre, possono intervenire processi patogeni appartenenti alla storia dell'individuo, come nel caso delle allergie o di fattori nutrizionali, i quali spesso contribuiscono alla permanenza di tale sintomo. Questa situazione può anche essere accompagnata da altri sintomi episodici o costanti: mal di testa, collo o zona cervicale dolente. Non di rado si verifica anche la presenza di tinnitus (ronzio alle orecchie), in forma costante o parziale. Infine, ci può anche essere un abbassamento della vista, una scarsa concentrazione e attenzione, irritabilità crescente, depressione o sintomi ipocondriaci. In questi casi vengono applicati nella bocca delle persone degli apparecchi meccanici per alleviare i sintomi. Molti di essi furono disegnati per correggere tali disfunzioni e facilitare una modificazione e/o riduzione della compressione della giuntura. Talvolta, questi supporti meccanici offrono però solo un sollievo sintomatico e quando vengono rimossi il sintomo si ripresenta con la sua originale intensità. L'esperienza dell'approccio craniosacrale dimostra che il disturbo della TMJ (Temporomandibular Joint Syndrome) spesso deve essere considerata come "la punta di un iceberg", cioè di una manifestazione secondaria di altri problemi presenti nell'intera persona. Oggi, molti dentisti sono aggiornati e vantano un'informazione (e talvolta formazione) adeguata. Ormai è difficile affrontare un lavoro di ortodonzia senza tenere in giusto conto il contributo della terapia craniosacrale.