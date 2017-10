A Bolzano la prima centrale per produrre idrogeno

Continuano i lavori nell'area dove sorgerà l'H2-Sudtirolo, la prima centrale per produrre idrogeno da fonti rinnovabili del nostro Paese. Il progetto vede la collaborazione tra l'Istituto per le Innovazioni Tecnologiche, che gestirà il centro, la A22 che ha messo a disposizione l'area e gli edifici e il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale che cofinanzia l'iniziativa. Una volta ultimati i lavori, l'idrogeno verrà messo a disposizione per il rifornimento dei primi cinque autobus che serviranno l'area metropolitana di Bolzano, per poi rifornire un'intera flotta di autovetture a celle a combustibile, prevista per la fine del 2013. "Questo progetto - ha dichiarato l'ingegnere Carlo Costa, direttore tecnico della A22 - si inserisce in quello più ampio della creazione di una rete che vada da Palermo a Monaco con una centrale di rifornimento di idrogeno ogni 100 km". La scommessa però è quella di produrre idrogeno da fonti rinnovabili, perché questa diventi una tecnologia applicabile in un mondo energeticamente sempre più affamato. Così a Bolzano l'energia elettrica necessaria per l'elettrolisi verrà prodotta da fotovoltaico di giorno, mentre la notte sarà sfruttata l'energia idroelettrica delle centrali della zona, corrente elettrica poco sfruttate e sempre disponibile. L'acqua sarà invece fornita da cisterne per il recupero di quella proveniente dalle precipitazioni piovose. Un ciclo chiuso, rinnovabile e sostenibile. "Quest'anno a Bruxelles - ha sottolineato Walter Huber, Direttore dell'IIT - varie case automobilistiche hanno sottoscritto una dichiarazione d'intenti dove si impegnano a commercializzare auto ad idrogeno entro il 2015-2016. Con questo progetto noi saremo in grado di produrre combustibile locale con energia rinnovabile ed essere così indipendenti almeno in parte". Una scelta proiettata al futuro, un centro tecnologico vero e proprio dove potranno essere prodotti 500 kg di idrogeno al giorno, in grado di rifornire 500 automobili con un percorso medio di 40 km. Una volta fatto rifornimento dal tubo di scappamento si vedrà uscire esclusivamente qualche goccia di vapor acqueo.