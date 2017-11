Iride, una sfera magica

L'esame iridologico avviene grazie all'impiego di due diversi strumenti: la lente, elementare ma sempre efficace nelle mani di un medico esperto e il microscopio oculistico più diffuso e preciso. Il paziente viene invitato a sedersi davanti al microscopio, ad appoggiare il mento e la fronte su di un adeguato supporto e a rimanere fermo guardando lo strumento. Oggetto dell'esame sono i diversi segni che compaiono sull'iride, costituiti più precisamente da alterazioni cromatiche, macchie, cavità e rilievi. Alcuni di questi segni rappresentano come delle "impronte genetiche", sono in altre parole espressione dei punti deboli dell'organismo che l'individuo eredita alla nascita, veri e propri fattori di predisposizione all'instaurarsi di determinate patologie. S'inizia con un esame a debole ingrandimento dell'iride, che fornisce un quadro generale sullo stato di salute dell'individuo, poi nel corso della stessa visita, si approfondisce progressivamente attraverso diversi livelli d'ingrandimento. Il medico deve tenere una documentazione dell'esame obiettivo svolto, in modo da poter confrontare tra loro i risultati delle visite successive, seguire l'evoluzione del paziente, della sua malattia e costituire uno schedario con delle vere e proprie cartelle cliniche. A tal fine si esegue una fotografia oppure un videotape con adeguati apparecchi. Una visita dall'iridologo non dura generalmente meno di mezz'ora, specie se si tratta della prima volta e si vogliono analizzare tutti i settori corrispondenti a diversi organi, in cui viene suddiviso l'iride. Si tratta in ogni caso sempre di un esame indolore, comodo e assolutamente non invasivo.