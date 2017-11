A letto al Salone del Mobile

Negli eventi Fuori Salone alla Galleria Clio Calvi Rudy Volpi, Ettore Sottsass ha presentato quella che per lui è la funzione del letto, ovvero un posto dove non solo si dorme ma si entra in contatto con se stessi e ci si libera dei problemi legati al mondo esterno. Una pedana quadrata di legno naturale con una struttura di pali di legno stile letto a baldacchino, racchiude lo spazio interno. Questo è reso ancora più intimo grazie a una tendina di spago con appesi cilindri di stoffe diverse che lo separano dal resto della stanza. La pedana è occupata solo per metà da un materasso in fibra grezza. L'altra metà rimane libera per dare spazio ai gesti legati al relax personale, individuale, come lettura, ascolto della musica, contemplazione e così via. Da Trussardi il progettista Toshiyuki Kita ha sviluppato la stessa tematica in chiave giapponese. Protagonista è sempre una pedana di legno, della dimensione di due tatami (180x180), sempre con una struttura a baldacchino ma senza tendina. Questa volta però lo spazio è completamente vuoto, anche se il letto è idealamente presente nella misura dello spazio confinato. Per completare il concetto, Kita ha fatto sedere sulla pedana due persone alle quali è stato offerto un tè preparato secondo le procedure della tradizionale cerimonia giapponese. La metafora usata da Kita vuole sollecitare in chi guarda l'idea che nello spazio letto si può raggiungere lo stesso stato mentale che si sviluppa durante la cerimonia del tè, cerimonia che permette di entrare in un'altra dimensione, staccata dalla frenesia. Lo spazio riservato al riposo proposto come luogo dove si sta con se stessi, dove si stacca dalle ansie e dove si dà spazio alla calma che deriva dalla ritualità. Insomma, sia Sottsass che Kita mettono l'accento su un luogo che è l'esatto contrario della camera multifunzionale con tanto di televisore e consolle per videogiochi davanti al letto! Rita Imwinkelried e Paola Magni