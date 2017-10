A Milano, Galleria illy hosted by Moroso

Uno spazio temporaneo per orientarsi tra caffè, cultura e gastronomia: dal premio Nobel per la pace Rigoberta Menchù al regista Peter Greenaway, dal designer Ron Arad alla performer Marina Abramovic, dalla scrittrice Dacia Maraini all?artista taiwainese Michael Lin e ancora chef stellati come Heinz Beck, Massimo Bottura, Carlo Cracco, Fulvio Pierangelini e Gianfranco Vissani, sono solo alcuni dei protagonisti in programma. "Galleria illy ha debuttato lo scorso anno a Soho nel cuore di Manahattan ? dichiara Andrea Illy, presidente e amministratore delegato illycaffè - e sulla scia del successo ottenuto a New York, abbiamo voluto riproporla a Milano per raccontare l?essenza della nostra filosofia e delle nostre passioni. Abbiamo creato, anche grazie alla partnership con Moroso, un luogo ideale in cui il caffè nella sua doppia accezione di luogo e bevanda, prendesse vita come rito e occasione di incontro, stimolo di discussione e confronto". "Da tempo Moroso e illy intrecciano passioni e collaborazioni ? dichiara Patrizia Moroso, Moroso Art Director -. L'arte è stata l'occasione d'incontro iniziale. A Parigi, al Palais de Tokio, per l'appunto, opening con Louise Bourgeois. illy ospitava la grande artista, Moroso arredava lo spazio dedicato alla festa. Bella sinergia, ottimo risultato. Così altre volte ancora: fiere, biennali, musei. Poi nasce Galleria illy, prima puntata a New York, tre mesi in uno spazio downtown, sulla West Broadway arredato Moroso: grande successo. Seconda puntata: Milano, showroom Moroso. Ricominciamo da dove eravamo partiti: l'opera di Michael Lin al Palais de Tokio. E adesso le tazzine di Michael per illy. Fantastico! E poi tutti le altre bellissime cose che accadranno in questo lungo mese." Lo spazio Aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 19, lo spazio ospita una caffetteria la cui offerta è tutta ispirata alla nera bevanda. La carta caffè - con le preparazioni ideate dall?Università del Caffè - è abbinata a un menu di dessert d?autore con ricette originali ideate da sei grandi protagonisti della creatività in cucina: Corrado Assenza noto interprete della migliore pasticceria siciliana, Luigi Biasetto il miglior pasticcere d?Italia 2007, Heinz Beck chef tre stelle Michelin, Carlo Cracco chef tre forchette del Gambero Rosso, Ernst Knam star europea della pasticceria e Gianfranco Vissani da oltre vent?anni al vertice delle più prestigiose guide ristoranti... In mostra, per la prima volta a Milano, la collezione delle illycollection ? oggi illy Art Collection - le tazzine d?artista nate nel 1992 e interpretate da oltre cento autori di fama internazionale, esposte in Galleria su una spirale in acciaio che scende in modo scenografico dal soffitto con morbide curve. Ogni collection è accompagnata inoltre da un approfondimento consultabile attraverso un catalogo multimediale. A interagire con il pubblico vi è un?istallazione videoproiettata - speaking wall, che trasforma una parete dello spazio in un ambiente virtuale ricco di contenuti dinamici, legati ai temi che vengono di volta in volta affrontati. Punto di partenza sarà la ?bellezza?. I visitatori potranno partecipare inviando con un telefono cellulare il loro pensiero attraverso un sms, contribuendo allo scambio di opinioni fra gli artisti, gli scrittori, gli chef, i designer e i performer che sono ospitati in Galleria. A completare e arricchire il momento trascorso in Galleria illy - oltre un corner wi-fi per chi vuole con il proprio pc navigare su internet, lavorare o divertirsi - a disposizione di tutti una biblioteca di oltre 700 volumi di arte contemporanea, fotografia, design e moda grazie alla collaborazione con Edizioni Charta. E? presente inoltre una selezione di libri di fotografia editi da Contrasto e una di libri d?artista e di libri per ragazzi delle Edizioni Corraini. Allestimenti Lo spazio è caratterizzato di volta in volta da allestimenti curati da Moroso e da esposizioni che prendono ispirazione da un tema o da un autore. La prima settimana - dal 6 novembre al 14 novembre ? è dedicata all?artista taiwanese Michael Lin con un?installazione site specific che abbina ad un floor painting ripreso da un tappeto afgano degli anni dell??occupazione russa, le sedute Moroso con i due tessuti floreali diventati l?icona dello stile di Lin. Dal 15 novembre al 30 novembre sarà la volta dell'anteprima di alcune delle immagini sul Guatemala di Sebastião Salgado, ulteriore tappa del progetto In Principio che racconta i Paesi da cui ha origine il caffè verde. Infine un allestimento volutamente scarno ma di grande suggestione, lascia spazio alle performance degli studenti di Marina Abramovic.

Le conversazioni di Galleria illy Ogni giorno a partire dalle ore 19.00 Galleria illy hosted by Moroso si trasforma in un salotto culturale, ospitando incontri con creativi e scrittori che negli anni hanno collaborato con illycaffè.

Da Michael Lin che inaugura la Galleria (7 novembre) e presenta l?ultima illy Art Collection - a Michelangelo Pistoletto e gli allievi della sua Fondazione (16 novembre) fino a Marina Abramovic (1 dicembre) che curerà una performance realizzata dai suoi studenti. Appuntamenti con gli scrittori e autori delle illystories - i brevi racconti che illy dedica alla pausa caffè al bar- come Dacia Maraini e Giuseppe Cederna (22 novembre), seguiti da Marco Archetti, Cristiano Cavina, Marco Mancassola e Flavio Soriga (28 novembre) arricchiranno le serate milanesi grazie anche alla partecipazione del giornalista Stefano Salis.