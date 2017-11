Torna il Mercato della Terra di Slow Food, a Milano

Pane con lievito-madre, salumi di cascina, formaggi a latte crudo, conserve, birre artigianali, frutta e ortaggi di stagione dal Parco Agricolo Sud Milano e dalle aree agricole limitrofe, in un raggio di 40 km dalla città: sabato 16 novembre, dalle ore 9 alle 14 Slow Food ritorna in piazza con i contadini al Mercato della Terra di Milano, alla Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4. Tra gli ospiti, dalla Lombardia, saranno presenti i Presìdi Slow Food della sardina essiccata del lago d'Iseo e l'Agrì di Valtorta e lo Stracchino all'antica delle valli Orobiche. Tornano i Presìdi internazionali e i prodotti delle Comunità del Cibo di Terra Madre: i Presìdi del caffè selvatico della foresta di Harenna (Etiopia), della vaniglia di Chinantla (Messico), del pepe nero di Rimbas (Malesia) e, dallo Sri Lanka, il macis, la curcuma, la noce moscata, il cardamomo, dalla Palestina, il sumac e dalla Giamaica, l'ibisco. Nell'area dei laboratori del gusto, a cura di Slow Food Milano, sono previsti appuntamenti per grandi e piccoli: Ore 11 - laboratorio per bambini: preparazione e decorazione dei biscotti natalizi a pasta frolla, a cura di Valentina Meda di "C'era una Torta.." Ore 12 - il formaggio fatto in casa: preparazione del primo sale, a cura di Elisa Pozzi dell'Azienda Agricola Zipo. Come sempre, ci saranno cibi di strada, da consumare ai tavoli dove si potrà bere e fare quattro chiacchiere con gli amici, per dimenticare la frenesia della città. Il Mercato della Terra di Milano fa parte del più ampio progetto "Nutrire Milano, energie per il cambiamento", realizzato da Slow Food Italia, in collaborazione con l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e il Dipartimento INDACO del Politecnico di Milano. Il Mercato della Terra di Milano ha il patrocinio di Expo 2015. Sabato sarà inoltre presente un banchetto LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) per la raccolta di firme contro l'utilizzo degli uccelli come esche vive per la caccia.