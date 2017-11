A Natale ogni libro vale. La nostra selezione

SAGGISTICA Da poche settimane sugli scaffali delle librerie c'è una nuova edizione di "La religione naturale" (Editori Riuniti) Trattato scritto dal filosofo scozzese Davide Hume (1711-1776), tra i massimi esponenti dell'empirismo. Tacciato e perseguitato per tutta la vita con le accuse di scetticismo e ateismo, l'invito di Hume a fondare le nostre credenze sull'esperienza quotidiana e storica, conserva ancora oggi, in tempi in cui autoritarismo e dogmatismo sembrano essere tornati all'ordine del giorno, tutta la sua portata rivoluzionaria. Leggere il Trattato di Hume permette di interrogarsi sui rapporti fra relazioni di potere, stati di dominio e assoggettamento delle coscienze alle verità dogmatiche e fanatiche delle ideologie, a partire da quelle religiose. Sulla quarta di copertina di "Un'etica senza Dio" (Editori Laterza) si legge "Non solo non è vero che senza Dio non può darsi l'etica ma anzi è solo mettendo da parte Dio che si può veramente avere una vita morale" si legge. Eugenio Lecaldano che l'ha scritto è ordinario di Filosofia morale e dunque questo che presentiamo non poteva che essere un libro di filosofia che non ambisce a seppellire Dio e tantomeno a dettare nuovi dogmi per coloro che sono senza chiesa. Il motivo delle riflessioni qui raccolte è un altro: la morale e i valori non solo possono unire credenti e non credenti, ma possono infondere la fiducia per far si che ognuno si realizzi in piena autonomia e indipendenza vivendo come se Dio non esistesse. La vita è breve e il tempo è il vero capitale di cui dispone l'individuo ma tempus esax rerum e quindi anche divoratore della vita. Harald Weinrich, autore de "Il tempo stringe" (Il Mulino), disserta con uno stile semplice e coinvolgente su questioni filosofiche e non, legate all'economia temporale (e non solo), con autori di ogni epoca letteraria, Seneca, Omero, Dante Shakespere, Goethe fino a quelli a noi più vicini, Garcìa Marquez e Tabucchi. Un bellissimo libro che aiuta a riappropriarsi del proprio tempo per godere di quello che la vita ci offre, per sviluppare le nostre forze spirituali e mantenere l'intelletto nella sfera della verità e non nel mondo dell'illusione. E' possibile tornare ai valori umani universali di creatività, libertà, pluralismo? Abbattere muri e superare ogni divisione, ogni impasse sociale che pregiudica la pace e la serena convivenza tra i popoli. Riuscirà l'Occidente a ritrovare valori autenticamente democratici e il mondo arabo a spingersi oltre i limiti angusti del fanatismo? A chiederselo e a chiedercelo in "Oceano Nero" (Guanda) è Adonis (Ali Ahmad Sai id Esber) uno dei più importanti poeti e intellettuali del mondo arabo. NARRATIVA Questa volta il nuovo romanzo di Colleen McCullough non è ambientato nell'amata Australia e tantomeno nelle ricche dimore della Roma imperiale. "Come la madre" (Rizzoli) rappresenta invece una nuova sfida narrativa che combina la tradizione del mistery inglese con la crudezza dei thriller più feroci. Tra delitti, assassini e fiumi di sangue, McCullough conferma un talento versatile e originalissimo. Hèlene Grimaud è una delle più acclamate pianiste di oggi. Due sono i grandi amori della sua vita: la musica e i lupi. Una storia vera quella di "Variazioni selvagge" (Bollati Boringhieri) dove la bella Hèlene racconta le incredibili avventure di un' enfant prodige, la rottura con il mondo dorato della musica parigina, il trasferimento negli Usa, i dubbi su una vita fatta di concorsi e di competizione che diventano crisi esistenziale e infine la decisione di ritirarsi in Connecticut dove in una riserva in mezzo alla foresta inizia ad allevare lupi con i quali stabilisce un'intima simbiosi. Vive con loro e ne studia il comportamento. Una storia di rara intensità, quasi fiabesca e dalle intense emozioni, eppure semplice come la vita in cui tornano tutte le elementari verità dell'esistenza. Oggi la Grimaud è tornata a dare concerti in tutto il mondo, spesso per Amnesty International, e continua ad interessarsi ai lupi e alla reintroduzione nei loro ambienti naturali. Oltre al racconto di un'infanzia e di una adolescenza turbolente, il libro riporta le sue riflessioni sui maggiori compositori romantici, su scrittori come Dostoevskij e l'evocazione di città e paesaggi amati. Ci sono donne indimenticabili che regalano sensualità e godono l'amore. Donne che vogliono pensare con la propria testa ed essere protagoniste e padrone della loro vita, a ogni costo. Da qui parte l'intreccio di storie de "Il paese delle amanti giocose" (Garzanti) il nuovo romanzo di Giuseppe Pederiali , una scrittura dal ritmo serrato, sottile, fresca e corposa, ricca di colori, fantasia e umori intensi, intelligente e umoristica che "accentua i colpi di frusta contro le ipocrisie e i vizi di una società imperfetta - nonostante la presenza delle donne". Ha una tradizione letteraria secolare, imponente e variegata, eppure è soltanto da una manciata di anni che l'India è al centro dell'attenzione del mercato editoriale internazionale per la sua incredibile e offerta letteraria. Ruskin Bond, classe 1934 è uno di quegli autori che come molti altri colleghi è tornato in India dopo alcuni anni trascorsi all'estero. Autore prolifico, è stato finalmente tradotto anche in Italia da Donzelli Editore con "Storie e racconti dall'India", una raccolta di trenta racconti dotati di grande forza espressiva che colpiscono per la quantità di temi che riescono a toccare. Ruskin trasporta il lettore in una realtà del tutto aliena eppure tanto vicina per sentimenti, aspirazioni, sogni e rassegnazioni. Racconti universali, dunque, dove è facile abbandonarsi al piacere ipnotico di una narrazione affascinante, malinconica e polverosa, terribilmente saggia e inguaribilmente ironica. Proprio come lo è l'India. Sauna Singh Baldwin è nata a Montreal e cresciuta in India. Autrice di successo, il suo "Lezioni d'inglese" ( Fbe Ed.) racconta con una prosa semplice e profonda quindici storie al femminile dal 1919 fino ai giorni nostri, dall'India all'Occidente, di altrettante donne indiane che si alternano e attraversano la vita con i loro problemi quotidiani, i loro pensieri, le loro voci e i loro silenzi. Un libro ricco d'atmosfera, poesia, di fragile umorismo e compassione. Chi ha letto "Il cacciatore di aquiloni" non può assolutamente mancare "La danzatrice bambina" (Piemme) di Anthony Flacco. Come nel celebre e commovente romanzo di Khaled Hoseini, la cornice è sempre quella di un Afghanistan dilaniato dalle guerre, dalla sofferenza e dalle folli restrizioni ideologiche di chi lo governa, ma stavolta la protagonista è la piccola Zubaida che gioiosa cammina danzando a piedi nudi. Un giorno, però, un terribile incidente le ustionerà il corpo e il viso e suo padre sfiderà l'impossibile pur di salvare la sua bambina. Una storia emozionante, bellissima, difficile da dimenticare. Il grande scrittore inglese Anthony Burgess fece uscire "Il seme inquieto" (Fanucci Editore) nello stesso anno in cui diede al suo editore anche Arancia meccanica. L'anno è il 1962 ma ancora oggi "Il seme inquieto" possiede tutta la potenza visionaria, l'eleganza formale e il raffinato umorismo di 40 anni fa. Ambientato nel XXI secolo, descrive una società autoritaria e militarista, affamata, che combatte l'iperbole demografica, la procreazione, i piaceri della carne. Un romanzo straordinario, inquietante, profetico e originale. Continua con: Viaggi Storia sociologia antropologia religioni Ambiente ecologia globalizzazione economia Attualità Musica VIAGGI I viaggi di Henry de Monfreid (1879-1974), avventuriero, scrittore, fotografo e pittore, figura leggendaria in Francia e in molti altri paesi, sono narrati in "La crociera dell'Hascisc" (Magenes Editoriale) dove il Corto Maltese d'oltrealpe veleggia con il suo sambuco tra Gibuti e Suez facendo fortuna con il fiore di canapa e navigando in un mondo popolato dai personaggi più diversi, indigeni coraggiosi e scaltri contrabbandieri senza scrupoli, funzionari locali e impostori, sullo sfondo di paesaggi suggestivi dove s'incontrano l'imperialismo colonialista e le prime forme di cultura globale che hanno caratterizzato il mondo post-coloniale. Gli appassionati di mare e di vela, soprattutto quelli che hanno conosciuto le imprese di coraggiosi navigatori solitari come Vito Dumas, John Guzzwell, Joshua Slocum, Sir Francis Chichester, Tabarly e tanti altri, possono finalmente accedere alla traduzione della biografia di un altro grande mito della vela, il francese Moitessier, forse il più famoso e amato del mondo, raccontata da Jean-Michel Barrault in "Moitessier - La lunga scia di un uomo libero" (Nutrimenti). Per quasi quarant'anni Barrault, giornalista, amico fraterno, confidente nonché consulente editoriale del grande navigatore solitario francese, ha raccolto l'appassionata testimonianza di una vita spesa alla ricerca di nuovi orizzonti, e non solo in mare (va ricordato che Moitessier è stato uno dei primi ambientalisti e un precursore dell'antiglobalizzazione). Di quel mare, navigato e bordeggiato, amato e descritto con passione, intensità e sensibilità nuda in molti suoi libri, Moitessier ci rivela dimensioni "altre", che hanno affascinato e continuano ad affascinare generazioni intere. Il suo considerare la vita alla presenza dell'infinito è senz'altro la più grande lezione che ci ha lasciato. STORIA SOCIOLOGIA ANTROPOLOGIA RELIGIONI Da Howard Zinn, il più importante storico radicale statunitense, un libro affascinante per approfondire la storia degli Usa. Il titolo è "Disobbedienza e democrazia" (Il Saggiatore) e presenta nel modo più esauriente possibile alcune questioni di enorme rilevanza storica, dinamiche interne e aspetti politici e socio-culturali che hanno segnato in maniera decisiva il cammino della più grande potenza occidentale. La storia dell'umanità passa attraverso il nomadismo, perché fin dalla sua apparizione sulla terra l'uomo intraprende il primo viaggio e ancora oggi sia il suo corpo che la sua mente sono modellati dal nomadismo. Con la mondializzazione, egli sta diventando nomade di un genere nuovo. In "L'uomo nomade" (Spirali) Jacques Attali, intellettuale, economista, storico e filosofo, traccia con vivacità di tinte e con abbondanti riferimenti un vasto affresco storico e prospettico della storia dell'uomo e del suo divenire attraverso il tempo e lo spazio ma soprattutto durante le fasi nomadi, passate e future. Un viaggio nel mondo dello sciamanesimo in cerca di una risposta plausibile ad uno dei più sconcertanti fenomeni della psicologia umana nelle culture antiche e nel mondo moderno. E' questo l'obiettivo che si è prefissato Graham Hancock con il suo nuovo libro "Sciamani" (Corbaccio). Prestigiosa firma del giornalismo britannico, Hancock presenta al lettore un'opera aperta e composita, un'attenta riflessione storica, antropologica, psicologica e simbolica sullo sciamanesimo anche attraverso straordinarie esperienze dirette. Due interessanti volumetti dedicati alle religioni del Centro e Sud America, "La Religione del Messico antico" e "Le Religioni dell'antico Perù", sono stati appena pubblicati da Carocci Editore. Il primo offre una sintesi dei sistemi religiosi delle raffinate culture del Messico antico evidenziando la differente e radicale visione del mondo delle civiltà conquistate da quella dei loro conquistatori. Il secondo focalizza l'attenzione sui principali aspetti della religione dell'area andina, partendo soprattutto da quelle popolazioni che l'hanno abitata ancor prima dell'arrivo degli spagnoli. I due libri si leggono d'un fiato e hanno il pregio di presentare in modo divulgativo e avvincente la costruzione di un sistema di valori diverso da quello occidentale, con riferimenti storici e definizioni concettuali che sono di grande aiuto per una migliore comprensione dell' "alterità" offrendo dunque una conoscenza del confronto e del dialogo interreligioso tra europei e nativi. Alla città di New York, ma più precisamente a Manhattan, Mario Maffi, studioso di cultura angloamericana, ha dedicato "Nel mosaico della città" (Il Saggiatore) partendo dal sogno americano dei primi immigrati che hanno colonizzato e lasciato la loro impronta nel tessuto economico, sociale e artistico del quartiere più famoso di New York. AMBIENTE ECOLOGIA GLOBALIZZAZIONE ECONOMIA Un mondo migliore è possibile, sostiene Joseph E. Stiglitz, se si riesce però a cambiare atteggiamento e mentalità rispetto al concetto di globalizzazione. Con una serie di riforme si può migliorare in modo concreto la vita delle persone sia nel mondo industrializzato sia in quello in via di sviluppo. Con "La globalizzazione che funziona" (Einaudi) il vincitore nel 2001 del premio Nobel per l'Economia propone cambiamenti di rotta radicali (ripensamento degli accordi commerciali, aiuti internazionali, politiche economiche imposte ai paesi in via di sviluppo, ecc) affinchè la globalizzazione possa sviluppare tutte le sue potenzialità, nel rispetto della democrazia e della giustizia sociale. Con "Ritratto della corrente del Golfo - elogio del mare e dei suoi itinerari invisibili" (Ponte alle Grazie) Erik Orsenna traccia un piccolo delizioso ritratto del nostro pianeta. Con una piacevolissima scrittura ricostruisce percorsi della geografia e della fisica dell'atmosfera, della storia della scienza e della nautica. Secondo William Easterly, illustre economista che insegna alla New York University, con "Lo sviluppo inafferrabile" (Bruno Mondadori) il fallimento della scienza economica nel Sud del mondo, cioè il mancato raggiungimento nei paesi poveri del mondo di quello standard di vita che invece è una peculiarità del mondo occidentale, è da imputare al fallimento nell'applicazione dei principi dell'economia alla messa a punto delle politiche d'intervento. Che cosa significa ? Che senza incentivi, nessuno fa niente, si tratti di privati cittadini, di imprese, di funzionari dello Stato o di associazioni benefiche, è per questo motivo che sono fallite tutte le soluzioni che avrebbero dovuto invece innescare lo sviluppo e la crescita. Insomma, lo sviluppo è possibile soltanto quando "le persone fanno le cose per cui sono pagate e non quelle per cui non sono pagate". Chiaro il concetto, no ? "Le persone reagiscono agli incentivi; tutto il resto sono commenti a margine". Qui la complessità della teoria economica viene resa accessibile e intrigante con uno stile fortemente comunicativo e diretto. ATTUALITA' La decisione di riprendere le attività nucleari sensibili presa nei mesi scorsi dal presidente iraniano Mahamoud Ahmadinejad è seguita con grande apprensione dall'Occidente e dai paesi musulmani sanniti limitrofi, Arabia Saudita e Giordania. Oggi che la tensione tra Iran e Usa è ai massimi livelli e trame integraliste minacciano il mondo, ci si chiede qual è il significato di tale scelta e quali saranno le future mosse di Cina e Russia rispetto all'espansione sciita. "L'atomica degli Ayatollah" (Nutrimenti) spiega con dovizia di particolari la questione più scottante della geopolitica internazionale dal punto di vista di un cattolico occidentale e di un musulmano. Anche se un titolo come "I padroni delle notizie" (Bruno Mondadori) potrebbe far pensare ad una lettura per gli addetti ai lavori, quello scritto da Giuseppe Altamore è invece un lavoro destinato al grande pubblico. L'analisi con