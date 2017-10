A Pesaro il pi

Sfruttare un'area dedicata alla sosta delle auto per produrre energia pulita. Accade a Pesaro dove è stato inaugurato il Sun Parking Pesaro, il più grande parcheggio fotovoltaico d'Italia e uno dei maggiori in Europa.



25 mila mq di pannelli che, dallo scorso dicembre data di attivazione dell'impianto, hanno prodotto 2,6 milioni di KW/h annui, pari al fabbisogno energetico di 800 famiglie, con un risparmio di 1800 tonnellate di CO2.



Realizzato da Blu Mini Power, azienda che opera nel campo delle rinnovabili, in collaborazione con il comune di Pesaro, il mega impianto ha evidentemente una doppia valenza: quella di fornire parcheggio gratuito ai cittadini e quello di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili.



"Simili iniziative sono preziose - ha sottolineato il presidente della Provincia Matteo Ricci - per diffondere nei cittadini la consapevolezza di cosa significa dotare una città di un impianto per l'energia solare. Tutti in questo modo potranno verificare ancor più da vicino l'efficacia di questa infrastruttura".



Per il prossimo futuro sono previsti ulteriori parcheggi fotovoltaici, che saranno realizzati alla Fiera di Campanara e nell'area del Campus, dove le stesse scuole potranno usufruire dei vantaggi della produzione di energia pulita.



Le Marche, grazie anche a questo impianto, si attestano così tra le prime regioni italiane per potenza installata con più di 340 MW (dati Gestore Servizi Elettrici).