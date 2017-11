A piedi nudi per ricaricarsi di energia

Già l'abate Kneipp, uno dei padri storici delle cure naturali, consigliava come un toccasana di camminare la mattina presto a piedi scalzi, sull'erba bagnata di rugiada. Questa usanza può forse sembrare anacronistica per noi, che viviamo rinchiusi in città, stretti nel grigio dei muri e dell'asfalto. In realtà ci siamo dimenticati che, da sempre, la terra continua ad essere "madre" e fonte di una forza rigeneratrice, in grado di ricaricarci e di riarmonizzarci, soprattutto quando siamo snervati da un eccesso di lavoro intellettuale, quando abbiamo le batterie scariche o ci sentiamo sovraccarichi di stress. Sembra che la terra emani una corrente energetica che rappresenta un sistema di rigenerazione naturale. Un antico mito greco, molto suggestivo a riguardo, è quello del gigante Anteo, che era figlio di Gea, la Terra, e doveva la sua forza solo a lei. Combattendo, non veniva mai vinto perché, ogni volta che cadeva, rigenerava le sue forze. Fu sconfitto da Ercole quando questi lo tenne sollevato, impendogli di ricaricarsi di energie a contatto con la terra. I bambini provano molto piacere a camminare scalzi, e, appena gli adulti lo consentono, si tolgono subito le scarpe per sgambettare a piedi nudi sulla terra, sulla sabbia, sull'erba, nell'acqua. Essi sentono istintivamente la forza positiva e stimolante di questo contatto con il suolo. Questo vale soprattutto per il suolo naturale, rustico, e non per il terreno "artificiale", pavimentato ad asfalto, cemento ecc. Dovremmo perciò cogliere ogni occasione propizia per recuperare questo contatto perduto con la terra, camminando un po' a piedi nudi, specialmente in estate, quando il suolo è caldo e asciutto: non solo quando si è in vacanza, sulla spiaggia o sulla riva del mare, ma anche in giardino, su un prato, dove è possibile. Maria Teresa Lucheroni