A Roma una stazione di rifornimento per le elettriche

Il polo fieristico di Roma si candida ad essere uno dei centri all'avanguardia in tutta Europa per quanto riguarda la mobilità sostenibile e l'uso di energie rinnovabili.



Tutto reso possibile da un'area di circa 4.000 mq coperta da pensiline fotovoltaiche, destinate a parcheggio e dotate di un sistema di ricarica per veicoli elettrici che prevede l'uso dell'energia prodotta dall'impianto stesso. Un esempio unico nel suo genere in Italia, che punta ad una reale mobilità a zero emissioni inquinanti.



Il nuovo sistema, chiamato SEM (Solar Energy Mobility) e attivo dal 30 marzo, è stato presentato in occasione della 3a edizione di Ecopolis, manifestazione dedicata alle migliori pratiche per l'ambiente urbano e le città sostenibili, ed è il risultato di una joint venture tra SECIT SpA (società del Gruppo Gesenu) e Solon AG (società tedesca che opera nel fotovoltaico).



"In un mondo che vede nella diffusione dei veicoli elettrici un'opzione da privilegiare e sviluppare nei prossimi anni - ha dichiarato Silvio Gentile, Amministratore Delegato di Green Utility, società del Gruppo GESENU - il sistema di ricarica costituisce la problematica maggiore: il progetto SEM costituisce una valida risposta a queste esigenze".



Il sistema ha previsto inoltre un innovativo accumulatore di energia elettrica, sempre prodotta da un impianto fotovoltaico a inseguimento, di circa 10 kWp. Un investimento di 10 milioni di euro che darà carburante pulito per i veicoli elettrici per il trasporto di persone e per un parco di 10 biciclette elettriche a pedalata assistita, utilizzate per spostarsi all'interno del polo fieristico.



L'energia elettrica prodotta dalle pensiline fotovoltaiche, pari a circa 295.000 kWh/anno, sarà in grado di abbattere 206 tonnellate di CO2/anno, pari al consumo di circa 100 famiglie.



E, cosa interessante, è previsto che i visitatori che raggiungeranno la Fiera con un mezzo elettrico, potranno per la durata di un anno, ricaricare gratuitamente il loro mezzo e parcheggiare all'interno del recinto.