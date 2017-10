Abbronzatura invernale

Il sole è fonte di vita e l'abbronzatura é salutare. La pelle che respira libera al sole, per tempi intelligentemente moderati, si rafforza e si tonifica, emana il profumo della salute. Ma è facile abusare senza accorgersene. Gli accorgimenti sono gli stessi che ci tutelano dal sole estivo, anche se il riverbero della neve è molto più forte e pericoloso del sole del mare, infatti è risaputo che la luce solare viene fortemente riflessa dalla sabbia, dalla neve, dal ghiaccio e dal cemento che possono aumentare l'esposizione diretta al sole dal 10 al 50 per cento. E non dimentichiamo che sole, neve e vento insieme, possono nel giro di pochissimo tempo inaridire, screpolare la pelle del viso velocizzandone il processo di invecchiamento con la comparsa delle rughe. Via libera alle creme ad alto grado di protezione, non abbiate paura, ci si abbronza lo stesso...anche l'aria "frizzantina" di montagna, da sola, è sufficiente a farci cambiare colorito! Non lesinate quindi sull'acquisto di una buona crema di protezione per il giorno e una altrettanto buona per la notte, il momento in cui la pelle si rilassa e si rigenera dopo una giornata all'aria aperta pronta per essere ancora morbida e idratata in modo da difendersi meglio da freddo e sole, fonti di stress notevoli. Anche l'alimentazione aiuta l'organismo a prepararsi e a proteggersi dall'aggressione dei raggi solari. Un occhio di riguardo ai bambini. Non esporli al sole nelle ore più calde, dalle 11 alle 15 circa, senza dimenticare che i raggi solari sono presenti anche nei giorni nuvolosi. Ma che tipo di crema comprare? Meglio utilizzare filtri solari contenenti biossido di titanio, ossido di zinco o talco che agiscono riflettendo la radiazione UV, piuttosto che assorbendola. Nemmeno le creme solari ad altissima protezione riescono infatti a filtrare adeguatamente i raggi UVA. Il consiglio è di utilizzare creme idratanti che contengano sostanze naturali come la vitamina A, C ed E. Da non dimenticare mai i dopo-sole contenenti sostanze rinfrescanti e lenitive come l'Aloe vera e altri estratti vegetali. Sonia Tarantola