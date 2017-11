Compositore di profumi

Abdes Salam Attar Di origini francesi è forse uno dei più noti compositori profumieri e ricercatori in psicologia olfattiva che opera in Europa. Nel pieno rispetto della profonda e ampia cultura mussulmana delle essenze naturali e dei loro effetti, è considerato un medico-profumiere, che cerca attraverso l'olfatto di curare anche i più comuni disturbi psicosomatici, da lui definita profumoterapia. Secondo le regole dell'aromaterapia e della psicologia olfattiva riesce ad elaborare vere e proprie "fragranze psicologiche" (esclusivamente naturali)capaci di trasportare determinati messaggi di comunicazione olfattiva, elaborando per aziende e negozi logo olfattivi, studi personalizzati di marketing olfattivo. Per promuovere e divulgare l'aromaterapia e la profumeria naturale ha inventato una serie di giochi olfattivi didattici che permettono di imparare e di sperimentare l'aromaterapia, la psicologia dell'olfatto e l'arte della comunicazione olfattiva. Per il mondo dello spettacolo propone delle scenografie olfattive e degli interventi di profumazione urbani su larga scala, orchestrati per predisporre il pubblico a degli stati emozionali collettivi e a delle risposte comportamentali positive. E- mail profumo@profumo.it profumo.it