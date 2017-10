Aborigeni: l’Australia chiede scusa

Australia, 13 febbraio, in un discorso di circa mezz'ora seguito da tutta la nazione, il nuovo leader laburista Kevin Rudd, mantenendo fede alle promesse fatte durante la campagna elettorale, ha pronunciato una parola che il popolo Aborigeno aspettava da decenni: Sorry. La cerimonia ufficiale si è tenuta a Camberra, sede del parlamento australiano, alla presenza di molti leader delle comunità aborigene. Kevin Rudd ha presentato le scuse ufficiali a nome del governo australiano, per il dolore, le ingiustizie, i maltrattamenti e le sofferenze inflitte alla popolazione Aborigena. Il primo ministro ha compiuto un importante gesto simbolico, ha fatto quello che i suoi predecessori non hanno mai avuto il coraggio di fare, riconoscendo ufficialmente un?imbarazzante verità: la complicità di passati governi australiani nell?aver perpetrato un vero e proprio genocidio dapprima con la colonizzazione e successivamente con la cosiddetta Stolen generation, la ?Generazione rubata?. ? Oggi rendiamo onore alle culture indigene di questa terra, le più antiche nella storia dell?umanità? Ha detto Rudd ?Chiediamo scusa alle madri e ai padri, ai fratelli e alle sorelle, per la disintegrazione di famiglie e comunità. Chiediamo scusa specialmente per l?allontanamento dei bambini aborigeni e quelli isolani di Torres Strait dalle loro famiglie, dalle loro comunità e dalla loro terra. Chiediamo scusa per il dolore, le sofferenze e le ferite subite da queste generazioni rubate, dai loro discendenti e dalle famiglie da cui sono state strappate. E chiediamo scusa per i trattamenti indegni e umilianti inflitti ad un popolo e ad una cultura pieni di orgoglio. Noi il Parlamento d?Australia, chiediamo rispettosamente che queste scuse vengano ricevute nello spirito col quale sono state offerte, nell?ambito del processo di riappacificazione della nazione? Con il Sorry Day si volta una pagina molto triste e senz?altro la più disonorevole della storia australiana e se ne apre una nuova all?insegna di un futuro che vuole riparare i torti del passato e dare avvio, tra dubbi e speranze, ad una nuova era nelle relazioni razziali tra i due popoli. Maurizio Torretti