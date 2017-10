A ruota libera! Intervista ad Accorsi e Favino

Gran parte del film di Lucio Pellegrini, è stato girato in Africa. Qual è stato l'impatto emotivo con questa terra? P.F.- L'Africa ti mette in condizioni straordinarie nel senso che è talmente grande, vasta, e hai talmente la sensazione che la natura ti sovrasti che comunque ti senti "messo a posto" nella catena di importanza, nelle gerarchie naturali. Avere di fronte quei panorami è una cosa meravigliosa, ma fortunatamente il film di questo si arricchisce enormemente, perché veramente è un quarto personaggio. E poi essere stati lì, noi, con la nostra amicizia, è stato come fare una vacanza insieme. Era la prima volta nell' Africa nera? P.F.- Io sono stato nell'Africa del nord. Il mal d'Africa l'ho provato al ritorno. Accorsi l'ha provato lì perché è stato spesso purtroppo chiuso all'interno di un bungalow con dei crampi allo stomaco. Io ho sentito la nostalgia appena tornato. Si potrebbe dire che dall'Africa mi ci hanno levato a forza. Lui invece voleva andare via subito perché è pauroso e soprattutto… soffre di dissenteria! S.A.- Per me era la primissima volta in Africa. L'impatto con quel paese è incredibile, è fortissimo. Soprattutto dal punto di vista… epatico (ripetendo un suggerimento di Favino, ndr). Ascolta l'intervista integrale nel programma "Internazionale"