Achille e Ulisse, la storia di due cuccioli di lupo salvati dall’uomo

Storie di lupi. Storie di uomini che ne hanno intrecciato il cammino. E storie finite bene tramite il filo di reciproco affetto che, nei secoli, lega l’uomo al lupo, la specie umana alla natura, il selvatico al civilizzato. Storie di due cuccioli di lupo – Achille e Ulisse – ritrovati e allevati dagli uomini, e ora avviati felicemente sulla strada di una crescita sana e controllata, purtroppo però in cattività e senza la speranza di un recupero della libertà. “I due cuccioli erano piccolissimi – meno di quindici giorni di vita, spiega Canestrini – al momento del ritrovamento. Per certi versi le loro storie si assomigliano. Sono stati ritrovati e creduti abbandonati. In realtà probabilmente la mamma lupa li stava soltanto spostando e, nel tragitto tra una tana e l’altra, li aveva momentaneamente lasciati soli”. In questi casi l’intervento dell’uomo, in assoluta buona fede, danneggia il cuccioli. “I cuccioli appartenenti alla fauna selvatica anche quando apparentemente in difficoltà a occhi inesperti, spesso stanno solo aspettando la madre e non vanno toccati, né spostati, pena il compromettere per sempre il ritorno in natura”.

La storia di Ulisse

La storia di Achille

I due cuccioli di lupo crescono