Achillea

Secondo quanto tramandato dalla cultura popolare, il nome latino di questa pianta deriva dall?eroe della guerra di Troia, il leggendario Achille, che curò l?amico Telefo, su consiglio del centauro Chitone, proprio con questa pianta. Il nome millefoglie indica invece la forma frastagliata delle foglie, che sono bi- tripennate. Da dati archeologici raccolti in Iraq in una tomba neanderthaliana risalente a 60.000 anni fa, pare che l?achillea fosse già usata come pianta officinale in epoca preistorica. Dove si trova Pianta alta dai 15 ai 50 cm, l'achillea cresce spontanea, in Europa, Asia occidentale e centrale e America del Nord, ai margini dei sentieri, sul ciglio delle strade, dal piano fino a circa 2700 m. Indicazioni terapeutiche Si usano i fiori e le estremità, somministrati sotto forma di infusi o decotti. Ha proprietà antinfiammatorie, antispasmodiche e cicatrizzanti; stimola inoltre la secrezione dei succhi gastrici, favorendo l?attività gastrointestinale. È impiegato per regolarizzare il ciclo mestruale e combatterne i dolori. Possiede azione antiemorragica, antinfiammatoria e cicatrizzante per uso esterno. Chiara Boracchi