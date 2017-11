Acqua: chi vuole darcela a bere?

L'Italia è il primo paese al mondo per consumo di acqua minerale in bottiglia: ogni italiano ne beve all'anno 190 litri, spendendo in media mezzo milione di lire. Il giro d'affari è di 5.500 miliardi di vecchie lire, 700 dei quali reinvestiti in pubblicità. Sta di fatto che il business è grande, e l'autore Giuseppe Altamore, presentando il libro Qualcuno vuol darcela a bere (Fratelli Frilli editori), ha sottolineato lo squilibrio tra canoni pagati al Demanio pubblico per le concessioni dalle 250 etichette italiane (pochi milioni, a volte centinaia di migliaia di lire!) e introiti multimiliardari degli imbottigliatori. In effetti, l'acqua di rubinetto costa dalle 600 alle 5000 volte in meno. Ma, ci chiediamo, è davvero buona, come evidenziato dall'autore? I dati riportati nel libro denunciano innanzitutto che per un ingiusto sproloquio legislativo i limiti di sostanze contaminanti sono più permissivi per le acque minerali che per quelle degli acquedotti: una sostanza pericolosa come l'arsenico, ad esempio, nell'acqua di rubinetto non può superare i 10 microgrammi per litro, mentre nelle acque minerali è tollerata fino a 50 microgrammi. Inoltre, dalle lettere, interviste, documenti tutti puntigliosamente citati nel libro, sembra chiaro che quella delle acqua minerali è una vera e propria (e potente) lobby, capace di far sparire proposte di legge o di influenzare i media. Fin qui lo "scandalo" evocato dal sottotitolo del libro. Per quanto concerne i pro e i contro dell'acqua minerale e di quella del rubinetto invece, è vero che in alcuni casi l'acqua imbottigliata può contenere più contaminanti di quella di casa e che le etichette possono omettere alcune voci "scomode" (fluoro e fluoruri, altri metalli pesanti indicatori del livello di inquinamento dell'acqua), ma è anche vero che l'acqua di rubinetto può contenere residui dei disinfettanti impiegati per renderla più sicura, il cloro ad esempio. L'acqua di rubinetto, meglio e più controllata di quella in bottiglia, in alcune zone d'Italia non ha un buon sapore, ha cattivo odore, è spesso troppo calcarea e, passando attraverso tubature vetuste e rugginose, ha alle volte uno strano colore. Insomma, liscia, gassata o... minerale o di rubinetto? Come scegliere? Diciamocelo, non è... facile come bere un bicchier d'acqua, dettare una regola valida per tutte le situazioni: dall'incontro con l'autore abbiamo desunto che l'acqua di rubinetto, anche delle città, è più buona di quello che pensavamo (lo conferma un'inchiesta di "Altroconsumo" del maggio '03), e costa poco. Ma concedersi un bicchiere d'acqua cristallina, una "cara" bevuta di acqua minerale d'alta quota, con un basso residuo fisso e zero nitrati... si può fare senza sensi di colpa. Forse la miglior soluzione, per noi e per il nostro portafoglio, resta proprio berne un po' e un po'.