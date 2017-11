Acqua, il primo rimedio

Nella cultura assiro-babilonese, il medico era chiamato "A-su", cioè "colui che conosce l'acqua". Ippocrate di Cos (460-377 a.C.), considerato il padre della medicina moderna, ne consigliava l'uso ai suoi pazienti attraverso più di cento diversi tipi di trattamento. Tutte le grandi culture hanno fatto largo uso di acqua per curare le malattie e per mantenersi in forma. Pensiamo, solo per fare un esempio tra i tanti, agli antichi Romani. Oggi distinguiamo tre diversi "tipi" di acque terapeutiche, che hanno tecniche di applicazione spesso simili tra loro: l'acqua semplice, l'acqua di mare e le acque termali. In altre parole, possiamo usare l'acqua "semplice" (con eventuali aggiunte di estratti di piante) per l'idroterapia "classica". L'abate Sebastian Kneipp (1821-1897) ai suoi tempi aveva elaborato ben 160 tecniche diverse, e numerose si sono aggiunte da allora, soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Discipline affini, ma separate, sono la talassoterapia, che fa uso di acqua marina (eventualmente con aggiunta di altri prodotti del mare come per esempio le alghe), e la crenoterapia o terapia termale. Creno o termos indicano semplicemente che si usa acqua calda, solitamente alla temperatura con la quale sgorga da una fonte naturale. In genere queste sorgenti sono molto ricche sia di sali minerali che di oligoelementi e variano tra lo nella composizione. Quest'ultimo fatto determina le diverse indicazioni terapeutiche attribuite al luogo termale. L'idroterapia classica si basa soprattutto sulla capacità dell'acqua di stimolare l'organismo. Lo stimolo può essere: