I punti auricolari e il suo colore

Il padiglione auricolare contiene sulla sua superficie le rappresentazioni delle innervazioni di tutti gli organi ed apparati dell'organismo umano, distribuiti in maniera tale da rappresentare un feto posizionato con la testa in giù. I vari punti auricolari sono costituiti da un complesso neurovascolare, ossia da entità funzionali che, quando l'organismo è ammalato, si squilibrano bioelettricamente. In essi si verifica cioè una cosiddetta 'caduta di potenziale elettrico', verificabile con particolari strumenti. Queste entità neurovascolari hanno la caratteristica di essere sensibilissime e di reagire a determinate stimolazioni fotoniche cromatiche (monocromatiche). Irradiando queste zone o questi punti con un fascio di luce colorata monocromatica si produce una eccitazione o una sedazione dell'unità stessa, la quale di conseguenza produrrà un segnale nervoso o neurotrasmettitoriale. I segnali elettromagnetici delle varie frequenze monocromatiche inviati ai punti auricolari si trasformano dunque in informazioni nervose ed elettriche che arrivano direttamente al sistema nervoso superiore (formazione reticolare, talamo, ipotalamo, corteccia) e producono risposte periferiche di tipo neuro-endocrino-immunologico o semplicemente nervoso. E' risaputo che la pelle gioca un ruolo importante nella regolazione neurotrasmettitoriale, pertanto la sua stimolazione luminosa è in grado di modificare il tasso di certi neuromediatori chimici, in relazione alla qualità della stimolazione elettromagnetica o fotonica fornita. Lo studio della fotopercezione corporea ha infatti dimostrato che ogni colore contenuto nella luce bianca è in grado di stimolare specifici neuromediatori. L'orecchio e la sua pelle sembrano essere ancora più specifici in questa funzione e sembrano agire da vera e propria antenna telescopica di trasmissione di microsegnali con l'ambiente. Nella pratica, la stimolazione monocromatica fornisce un miglioramento istantaneo della patologia (quando è di tipo funzionale e dolorosa), avvertibile non appena lo stimolo quantico-fotonico raggiunge il punto. Le principali indicazioni della monocromopuntura auricolare rigaurdano: