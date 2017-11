Addio a Leonard Cohen

"Non ho paura della morte, mi preoccupa ciò che viene prima", aveva confidato Leonard Cohen solo tre settimane fa al settimanale francese Les Inrockuptibles. L'annuncio della sua scomparsa, pubblicato questa notte su facebook, lascia annichiliti dal dolore. Dopo David Bowie e Prince, questo 2016 così infausto per la musica che non sembra finire mai, si porta via a 82 anni uno dei più grandi della canzone d'autore di tutti i tempi.

Scherzare sulla propria morte

Canzoni, poesie e lettere d'amore

Immagine di copertina: Leonard Cohen a Melbourne, 2013 © Graham Denholm/WireImage