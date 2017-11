Addio aromi delle feste…

La constatazione è amara, anche se siamo in tema di dolci, dolciumi, feste appena trascorse, abbuffate luculliane ancora da smaltire. Abbiamo mangiato molto, troppo? Forse. Abbiamo mangiato molti, forse troppi, aromi artificiali? Sì. C'è un ingrediente che probabilmente non è mai mancato, sulle nostre tavole imbandite. Perché quando in etichetta si legge "aromi" tout court, lo ricordiamo innanzitutto, si tratta di elementi artificiali, perché le essenze naturali estratte da piante o altri cibi si chiamano "aromi naturali" e così devono comparire in etichetta. Mentre invece per indicare l'etilvanillina, la benzaldeide (aroma mandorla), il 3-Methylbutanal (aroma agrume), il Methyl-butanoato (aroma mela), il 3-methylbut-1-yl methanoate o l'Isopent-1-en-1-yl ethanoate (aromi di frutta)... la dicitura è generica. Possono essere allergenici, sono segno di non genuinità. Sono spesso composti volatili, per questo nella lista degli ingredienti (ordinata per peso dei componenti) si trovano sempre in fondo. Ma non per questo meno subdoli. Lo scriviamo ora perché sono ormai davvero troppi i cibi che ci sono passati davanti agli occhi e in tavola che ne contengono. Tortellini o ravioli in brodo? Nel ripieno di molti ravioli confezionati si trovano queste sostanze. E nel brodo: il classico dado da brodo è composto da: "glutammato di sodio, estratto di carne, aromi". Panettoni e pandori? Ingredienti: "Farina di frumento, uva sultanina, burro, canditi, uova, lievito, latte in polvere, aromi, emulsionanti". Molti dolci confezionati ne fanno uso per mascherare un gusto forse un po' povero. Li abbiamo guarniti d'una spolverata di zucchero? Ingredienti dello zucchero vanigliato: "zucchero, amido di frumento, aromi". Stessa cosa nel cioccolato. Nelle caramelle. Ma ormai si trovano proprio dappertutto: nella margarina, nel popcorn da forno a microonde; nei succhi di frutta, specie in quelli "ACE" e nei nuovi gusti mix, e in alcune bibite gassate. Per evitarli, basta leggere le etichette. Si possono sempre trovare accanto agli altri i prodotti di produttori più attenti, o i dolci artigianali, tipici. Alcune cose si possono fare in casa. E, sempre, prediligere i prodotti biologici: secondo i disciplinari di tutti i prodotti bio, l'impiego di aromi artificiali è vietato. I profumi devono essere quelli veri.