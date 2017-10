Adolescenti miopi

Gli occhiali rappresentano ancora il solo "strumento di correzione" della vista per i miopi adolescenti? E' possibile poter fare qualcosa di alternativo che non contempli occhiali o operazioni e decidano di provare ad interessare i loro figli a queste possibilità? Durante la manifestazione "Olystyca 2003", la Fiera del benessere naturale appena conclusasi a Pordenone, è stato presentato il libro "Vista perfetta senza occhiali - Bates". Un ragazzo di 13 anni portava occhiali per correggere una miopia di circa sei diottrie e vedeva, senza ausili, ad un metro di distanza ciò che l'occhio normale vede a trenta metri. Il giovane era molto alto di statura, oltre il metro e settanta, longilineo, e la sua caratteristica peculiare era che la tensione causata dallo sforzo per vedere si era in qualche modo diffusa a tutto il corpo, causando una rigidità generale molto accentuata. Il fatto che egli praticasse come sport il Karate non sembrava avergli portato alcun giovamento su questo piano. Dopo aver tolto gli occhiali abbiamo provato a lavorare davanti alla Tabella di Snellen utilizzando il ricordo e l'immaginazione per riattivare la capacità di vedere gli oggetti mediante la centrale fissazione e non nel campo eccentrico, come invece succedeva. Dopo aver dimostrato che l'occhio può vedere meglio dove guarda e peggio dove non guarda, il giovane ha riscontrato un minimo di miglioramento nella sua percezione del nero delle lettere e ha finalmente cominciato ad abbandonare la sua diffidenza e il suo disagio nel trovarsi per la prima volta dopo tanti anni a tentare di leggere qualcosa senza occhiali. Abbiamo impiegato una mezz'ora buona per raggiungere questo risultato, e finalmente questa fase iniziale di "scioglimento" ci ha consentito di procedere e scoprire quale era l'errore più grave che il ragazzo commetteva guardando la tabella. Quando gli era stato chiesto di "contare gli spigoli" della lettera R sulla tabella di Snellen, una cosa che di solito chiunque può fare prontamente senza errori, egli si fermava subito al terzo spigolo (su diciassette), e l'espressione del suo viso improvvisamente si dipingeva di tensione e sofferenza. Il problema era che lui non aveva capito che non è possibile guardare più di uno spigolo alla volta, pena la perdita della centrale fissazione, e che per contare lo spigolo successivo è necessario dimenticarsi di quello precedente, abbandonarlo del tutto. Una volta fatto questo, il giovane è diventato capace di contare gli spigoli in pochi istanti, sia ad occhi aperti che ad occhi chiusi. Molto colpito da questa sua importante realizzazione, non voleva più andarsene dalla tabella, voleva continuare ad esercitarsi per vedere di quante righe riusciva a migliorare la sua vista, che era passata in tre quarti d'ora da 1/30 a 1,5/15. L'augurio che possiamo fare a lui e ad altri è di continuare ad esercitarsi seguendo i metodi degli occhi normali scoperti dal medico W.H. Bates e pubblicati nel suo libro originale del 1920 "Vista perfetta senza occhiali", perché non c'è motivo di ritenere che la sua vista non possa tornare normale dato che è stato possibile migliorarla in meno di un'ora. Rishi Giovanni Gatti