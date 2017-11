Affrontare la menopausa a tavola

La menopausa viene spesso considerata un disturbo di "carenza" in quanto, nella donna arrivata a una certa età, la produzione degli ormoni entra in una fase di declino con sintomi più o meno riconoscibili: vampate di calore, sudori notturni, secchezza vaginale, riduzione della libido, dolori articolari, invecchiamento della pelle e opacità dei capelli. Cosa fare? Semplicemente, una dieta corretta può non solo aiutare a ridurre questi sintomi e prevenire l'osteoporosi ma protegge da malattie cardiache e tumori al seno. Numerosi studi illustrano gli effetti salutari di sostanze note come fitoestrogeni chiamati anche "ormoni vegetali". In generale frutta, verdura e cereali contengono fitoestrogeni di varia potenza e composizione, ma i più validi sul piano degli effetti benefici sono gli isoflavoni (una delle classi di fitoestrogeni) che si trovano nei legumi (soia, lenticchie, ceci, fagioli, piselli, aglio, sedano), semi (di lino, sesamo, zucca, papavero, cumino, girasole), cereali (riso, avena, grano, orzo, segale), frutta (mele, prugne, ciliegie, mirtilli, agrumi), verdure (broccoli, carote e patate), germogli, erbe e spezie (cannella, salvia, luppolo, finocchio, prezzemolo). Gli acidi grassi essenziali sono letteralmente essenziali per la salute e costituiscono il secondo gruppo di alimenti in ordine d'importanza da assumere in menopausa subito dopo i fitoestrogeni. E' importante distinguere tra i vari tipi di grassi: grassi polinsaturi, essenziali per la nostra salute, si trovano in noci, semi, pesci grassi (sgombro, sardine, aringhe, salmone) e in alcune verdure grassi monoinsaturi, non sono indispensabili per la salute ma hanno comunque effetti benefici, si trovano nell'olio, preferibile quello extravergine oliva perché meno raffinato rispetto a esempio all'olio di girasole. Un'altra importante arma per combattere l'invecchiamento precoce... Un'altra importante arma per combattere l'invecchiamento precoce, tumore e problemi alle coronarie sono gli antiossidanti che si trovano in parecchi alimenti facili e piacevoli da mangiare regolarmente: cibi che contengono le vitamine C, E e il beta-carotene, minerali selenio e zinco. Anche gli oli Omega-3 nel pesce grasso e nei semi di lino. Alcuni importanti prodotti chimici vegetali sono pure potenti antiossidanti, come il licopene (nei pomodori), i bioflavonoidi (negli agrumi), e le proantocianidine (nelle bacche, nell'uva e nel tè verde). Non dimentichiamo il ruolo del potassio, fondamentale per il buon funzionamento del cuore. Si trova nel tarassaco, e in frutta e verdura come sedano, albicocche, datteri e fichi. Le fibre sono particolarmente utili nella prevenzione del tumore, per mantenere il cuore sano, per un controllo naturale del peso e prevenire la stitichezza. Ne esistono di due tipi: insolubili (come la cellulosa) si trovano nelle verdure e nei chicchi di grano integrale mentre le fibre solubili si trovano nella frutta, nell'avena e nei fagioli. Ci sono poi altri tre gruppi di alimenti che contengono sostanze specifiche di grande utilità nella menopausa: verdure crocifere (cavoli, broccoli, cavolini di Bruxelles), liliacee (aglio, cipolle e porri), alghe marine. Cosa è meglio evitare o assumere con moderazione? Il consumo di carne rossa perché aumenta il rischio di osteoporosi ma anche le probabilità di tumore intestinale. Si possono ottenere le proteine animali da pesce, uova, latticini (sempre in quantità limitata perché ricchi di grassi "saturi" che si depositano sulle arterie e causano arterioscelosi ). Alimenti raffinati (zucchero e farina bianca) presente in torte, biscotti, pane, pasticceria. Bibite frizzanti, Alcol, tè nero e caffè (è stato dimostrato che più caffeina si assorbe più calcio si perde). Numerose sono le ricette semplici e appetitose contenute in questo libro create appositamente per le donne che si avvicinano alla menopausa o che la stanno vivendo. E' importante sottolineare che la menopausa è un fatto naturale, una transizione da una fase ad un'altra della nostra vita che ognuno vive secondo i propri tempi biologici con sintomi diversi. A cura di Sonia Tarantola Tratto dal libro: Marilyn Glenville, Lewis Esson, Ricette Straordinarie per la Menopausa, Kenness Publishing